你的臉書發文不夠吸睛？Email 寄出的信件一塵不變嗎？今天要跟大家分享的是「Unicode Calendar Generator」文字月曆產生器，顧名思義就是一款可以產生文字月曆的工具（廢話），開發者曾經臥病在床三天，因此需要一些比較不燒腦的 Project 來執行，因此這款「Unicode Calendar Generator」 就誕生了，只需要輸入日期，就可以產生多種文字月曆，我想這樣的文字月曆發布在臉書貼文、Email 也可以是吸大家眼球的方式之一！

△ 進入「Unicode Calendar Generator」之後，輸入你要呈現的年、月、日就可以馬上得到文字月曆啦！輸入完成之後看似什麼事情都沒發生，不過你往下滑就會看見到已經產生的月曆啦～

△ 款式有相當多種，慢慢往下滑動，就可以看到許多不同樣式的月曆。

△ 有中規中局的樣式，也有比較活潑的，我個人比較喜愛這款相對活潑的樣式～真的是滿吸眼球的啊！

△ 如果你生日快到了，又怕大家忘記你的生日，馬上產生一個文字月曆，像這樣發在臉書上提示一下朋友們，我想也是不錯的方法，滑過去回頭率沒有 100% 也有 99% ！

△ 除了社群媒體以外，Email 也是可以使用的地方，如果收件者看到文字月曆，肯定會讓對方眼睛為之一亮啊！雖然是一個小小的東西，卻可以為生活帶來不少驚喜，覺得工作特別乏味的話，趕快來試玩一下這款 「Unicode Calendar Generator」吧，下面幫大家準備好傳送門啦～