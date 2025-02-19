限時免費 Mango AI 影片產生器，照片都可以產出會說話的影片
- 複製影片文字
- imagetoavi圖片轉影片軟體
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- 線上 文字轉 圖檔
- 文字轉圖片工具
- Moving photo
- 做 文字 影片
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Mango AI 註冊：https://mangoanimate.com/products/ai
△ 進入網站後大家從右上角 Sign up 來註冊帳號。 △ 註冊登入帳號之後，從右上角點出個人的選單，選擇其中一個項目點入即可。 △ 之後找到 Gift Card 的選項，輸入這次的活動序號「5842-CNH5-FJEO-ASMS」，App 選擇 Mango AI，接著輸入驗證碼之後點選 Submit 送出。 △ 送出之後就可以看到上方有提示，有半年的使用期限唷！ △ Mango AI 主要有四大功能，包含有 Text to Animation（文字轉影像）、Text & Image to Video（文字圖片轉影像）、Talking Head Video（人像唸稿）與 Talking Photo（人像轉影片唸稿），如果今天有些文字要用影片的方式傳達，也不想要自己讀稿的話，Mango AI 會是你非常需要的工具。 △ 我這裡以 Talking Photo 來簡單的示範，首先選擇一張照片，右方填入要唸稿的文字內容，也可以上傳語音檔案，目前支援英文為直主，大家習慣的中文目前是還沒有的唷。然後有幾個選項是要注意的，Lip Sync 是嘴型要同步，Facial Pose 可以調整人物呈現，是否眨眼、頭部微動，讓頭有點移動感覺會必較自然，AI Voices 可以選擇你要的聲音，有很多女性與男性的聲音可以選擇。 △ 設定完成點選 Create AI Video 就會開始生成影片，目前測試速度不會太慢，產生時可以關閉畫面沒有關係，之後都可以在 My Videos 之中找到影片。 △ Talking Photo 這功能的照片轉影片套用的是女性的特徵，這點稍嫌可惜，都會幫你套用比較艷麗的眼睛，還有粉粉的嘴唇，所以大家可以使用女性照片去製作效果會更好唷！https://mangoanimate.com/products/ai