限時免費 Mango AI 影片產生器，照片都可以產出會說話的影片

限時免費 Mango AI 影片產生器，照片都可以產出會說話的影片

AI 越來發達與方便，從文字到圖片到影片現在都是非常簡單的事情，Mango AI 主要有四大功能，包含有 Text to Animation（文字轉影像）、Text & Image to Video（文字圖片轉影像）、Talking Head Video（人像唸稿）與 Talking Photo（人像轉影片唸稿），這些功能雖然不像是最先進的 AI 從無到有的產出，不過若是要應付簡易的官方影片會是很實用的，現在 Mango AI 可以免費取得半年的授權，建議大家可以好好玩玩看唷！

Mango AI 註冊：https://mangoanimate.com/products/ai

Mango AI 影片產生器

△ 進入網站後大家從右上角 Sign up 來註冊帳號。

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△ 註冊登入帳號之後，從右上角點出個人的選單，選擇其中一個項目點入即可。

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△ 之後找到 Gift Card 的選項，輸入這次的活動序號「5842-CNH5-FJEO-ASMS」，App 選擇 Mango AI，接著輸入驗證碼之後點選 Submit 送出。

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△ 送出之後就可以看到上方有提示，有半年的使用期限唷！

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△ Mango AI 主要有四大功能，包含有 Text to Animation（文字轉影像）、Text & Image to Video（文字圖片轉影像）、Talking Head Video（人像唸稿）與 Talking Photo（人像轉影片唸稿），如果今天有些文字要用影片的方式傳達，也不想要自己讀稿的話，Mango AI 會是你非常需要的工具。

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△ 我這裡以 Talking Photo 來簡單的示範，首先選擇一張照片，右方填入要唸稿的文字內容，也可以上傳語音檔案，目前支援英文為直主，大家習慣的中文目前是還沒有的唷。然後有幾個選項是要注意的，Lip Sync 是嘴型要同步，Facial Pose 可以調整人物呈現，是否眨眼、頭部微動，讓頭有點移動感覺會必較自然，AI Voices 可以選擇你要的聲音，有很多女性與男性的聲音可以選擇。

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△ 設定完成點選 Create AI Video 就會開始生成影片，目前測試速度不會太慢，產生時可以關閉畫面沒有關係，之後都可以在 My Videos 之中找到影片。

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△ Talking Photo 這功能的照片轉影片套用的是女性的特徵，這點稍嫌可惜，都會幫你套用比較艷麗的眼睛，還有粉粉的嘴唇，所以大家可以使用女性照片去製作效果會更好唷！

https://mangoanimate.com/products/ai

Talking Heads
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Talking Heads - YouTube
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這整支影片都不是真的！文字轉影片AI！#SORA
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2025 文字轉影片最佳工具，輸入文字就有人物幫你讀稿
哇哇
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2025-02-19
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