Mango AI 註冊:https://mangoanimate.com/products/ai

AI 越來發達與方便,從文字到圖片到影片現在都是非常簡單的事情, Mango AI 主要有四大功能,包含有 Text to Animation(文字轉影像)、Text & Image to Video(文字圖片轉影像)、Talking Head Video(人像唸稿)與 Talking Photo(人像轉影片唸稿),這些功能雖然不像是最先進的 AI 從無到有的產出,不過若是要應付簡易的官方影片會是很實用的,現在 Mango AI 可以免費取得半年的授權,建議大家可以好好玩玩看唷!△ 進入網站後大家從右上角 Sign up 來註冊帳號。△ 註冊登入帳號之後,從右上角點出個人的選單,選擇其中一個項目點入即可。△ 之後找到 Gift Card 的選項,輸入這次的活動序號「5842-CNH5-FJEO-ASMS」,App 選擇 Mango AI,接著輸入驗證碼之後點選 Submit 送出。△ 送出之後就可以看到上方有提示,有半年的使用期限唷!△ Mango AI 主要有四大功能,包含有 Text to Animation(文字轉影像)、Text & Image to Video(文字圖片轉影像)、Talking Head Video(人像唸稿)與 Talking Photo(人像轉影片唸稿),如果今天有些文字要用影片的方式傳達,也不想要自己讀稿的話,Mango AI 會是你非常需要的工具。△ 我這裡以 Talking Photo 來簡單的示範,首先選擇一張照片,右方填入要唸稿的文字內容,也可以上傳語音檔案,目前支援英文為直主,大家習慣的中文目前是還沒有的唷。然後有幾個選項是要注意的,Lip Sync 是嘴型要同步,Facial Pose 可以調整人物呈現,是否眨眼、頭部微動,讓頭有點移動感覺會必較自然,AI Voices 可以選擇你要的聲音,有很多女性與男性的聲音可以選擇。△ 設定完成點選 Create AI Video 就會開始生成影片,目前測試速度不會太慢,產生時可以關閉畫面沒有關係,之後都可以在 My Videos 之中找到影片。△ Talking Photo 這功能的照片轉影片套用的是女性的特徵,這點稍嫌可惜,都會幫你套用比較艷麗的眼睛,還有粉粉的嘴唇,所以大家可以使用女性照片去製作效果會更好唷! https://mangoanimate.com/products/ai