PhotoToFilm

想要製作幻燈片，有沒有最簡單的方法？最近小編發現 PhotoToFilm 照片轉為影片軟體，操作非常簡單，只需要匯入照片，它就會自動轉為影片檔案，而且還有轉場效果，照片轉影片人人都可以輕鬆上手，支援的圖片格式有：PNG、JPG、JPEG、Bitmaps，原價要 14.99 美元，現在正推出限時免費活動，現在領取就可以終身免費用，有需要的朋友趕緊收藏起來。

KC Softwares PhotoToFilm

首先到文章後方下載 PhotoToFilm，安裝之後開啟，點擊「輸入授權」按鈕。

照片變影片

然後輸入此次的限時免費序號，有需要的朋友請開燈領取：
Name: GiveawayoftheDay
Serial: 51092084103078070102080093080084096077068084082103051046057

照片變影片

貼上後按下確定，就能夠看到序號啟用成功的訊息啦，這次的序號是「終身版」，也就是說啟用後就能夠永久免費使用。

幻燈片軟體

使用上也相當平易近人基本上匯入、選擇輸出位置、開始三個步驟就可以完成幻燈片製作，當然更進階的朋友，也可以選擇背景音樂、選擇影片壓縮編碼、調整解析度等，小編把檔案下載連結放下面，趕緊趁限時免費收下吧！

https://www.kcsoftwares.com/?p2m

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KC Softwares PhotoToFilm

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