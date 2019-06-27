現在智慧型手機拍照、錄影很方便，甚至小 DC 都有 Full HD 或是 4K 的錄影功能，不過當影片輸出之後可能會遇到影片轉九十度的困擾，在電腦前播放可能都得歪著頭才能欣賞，Video Rotator 就是專門將影片翻轉的軟體，附加了影片的轉檔功能，若是有遇到影片需要歪著頭才能看，那使用這款軟體真是又快速又方便！這款工具很久以前曾是免費軟體，現在是付費軟體，但是也是可以趁限時免費收藏一波！

△ 進入活動頁面之後，點選 Downlaod Now Video Rotator 4.3 就可以取得軟體的壓縮檔，裡面包含有安裝檔案與序號檔案，也可以直接到文末下載唷！

△ 開啟軟體點選左下角的 Register Video Rotator Now! 之後貼上剛剛所取得的序號（在文末壓縮檔內），點選 OK 之後應該就會跳出註冊成功的視窗。

△ 將影片直接拖曳到軟體之中，可以支援批次轉檔功能，輸出的檔案格式有 MP4、MPG、AVI、MOV 與 FLV 五種檔案格式，「Rotate」就是翻轉功能，能夠左轉90度、右轉90度、上下翻轉與左右翻轉，不翻轉的話也可以當成簡易的影片轉檔工具，還能調整影片品質，最後設定輸出的資料夾，點選「Rotate Video Now!」就可以開始進行翻轉與轉檔囉！只是轉檔需要一些些時間唷！

http://www.videorotator.com/

安裝版：

Video Rotator 4.3.zip（GOOGLE下載）

Video Rotator 4.3.zip（1DRV下載）

Video Rotator 4.3.zip（BANKUPLOAD下載）

Video Rotator 4.3.zip（MEDIAFIRE下載）

Video Rotator 4.3.zip（本站下載）

檔案大小：13.84 MB

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 限時免費分隔線，以下是已經消失的免費版資訊 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

官方的免費版本已經不存在了，這裡是我很久以前存留的版本，免安裝版使用似乎有點問題，可以使用限時免費的安裝版本，然後再將免費的版本的檔案下載後替代，就可以使用囉！不過免費版本沒有調整影像品質的選項，輸出畫質沒有那麼好唷！

免費版：

Video Rotator 1.0.7z（MediaFire下載）

Video Rotator 1.0.7z（ZippyShare下載）

Video Rotator 1.0.7z（Hotfile下載）

Video Rotator 1.0.7z（DepositFiles下載）

Video Rotator 1.0.7z（本站下載）

檔案大小：6.70 MB