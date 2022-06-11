fre:ac


你需要 MP3 轉檔工具嗎？fre:ac 是一個免費的音樂轉檔工具，支援各種常用格式和編碼器，可以輕鬆轉換為 MP3、M4A/AAC、FLAC、WMA、Opus、Ogg Vorbis、Speex、Monkey's Audio（APE）、WavPack、WAV 等格式，不論是 Windows、Mac 系統都能夠使用，還能夠輕鬆將音樂 CD 轉檔為 MP3 或 M4A 文件再透過電腦播放器播放，支援批次轉檔功能，一鍵轉檔整個音樂播放清單、資料夾及修改詳細資料。如果你需要簡易的裁切、剪輯或混音功能，我會推薦你使用 Music to MP3 Converter 來轉檔，此轉檔工具內建了這些功能。

MP3 轉檔軟體

到文末載點下載 fre:ac 並進行安裝，支援繁體中文，支援 Windows 及 macOS 系統。

音樂轉檔軟體

安裝完成後，點擊左上角的按鈕，來新增要轉檔的音樂文件，或者直接把檔案拖入也可以，沒有限定檔案數量，支援批量轉檔。

freac

匯入音樂文件後，點擊右下方的「目前的編碼器」下拉選單，就可以找到你要轉成的目標格式，fre:ac 支援許多種類音訊格式，包含：MP3, M4A/AAC,FLAC, ALAC, Opus, Ogg Vorbis 及 WMA。最後點擊上方「開始編碼」（播放鍵圖示）就可以開始轉檔啦。

MP3 轉檔工具

如果需要更細節的設定，打開「一般設定」就可以在裡面依照需求調整，像是編碼器、介面、轉檔、外掛等，連結小編放在下方，有大量音樂轉檔需求的朋友們，趕快將這款強悍的音樂轉檔軟體收下吧。

https://freac.org/

Windows 免安裝版：
freac 1.1.6.7z（GOOGLE下載）
freac 1.1.6.7z（1DRV下載）
freac 1.1.6.7z（MEDIAFIRE下載）
freac 1.1.6.7z（RAPIDGATOR下載）
freac 1.1.6.7z（MEGA下載）
檔案大小：14.29 MB

Mac 版本：
freac 1.1.6 macos10.dmg（GOOGLE下載）
freac 1.1.6 macos10.dmg（1DRV下載）
freac 1.1.6 macos10.dmg（MEDIAFIRE下載）
freac 1.1.6 macos10.dmg（RAPIDGATOR下載）
freac 1.1.6 macos10.dmg（MEGA下載）
檔案大小：43.46 MB

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