BeeConverter 影片轉檔裁切合併動態圖檔

好用的影片轉檔工具有推薦的嗎？這次限時免費和大家推薦的是 BeeConverter 影片轉檔工具，除了最基本的影片音樂的轉檔功能外，還具備有影片轉成 GIF 動態圖檔、影片裁切與影片合併的功能，這幾個簡單的功能，我想已經符合大家一般的使用需求，也是最方便使用的一款，若是手邊缺少一款實用的影音轉檔工具，那就趁這次限時免費把它收了吧！

限時免費：https://www.amoyshare.com/promotion/beeconverter-giveaway.html

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△ 進入活動頁面之後找到 BeeConverter 1-Year License 點選下方的 Get if for free 的按鈕，。

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△ 之後輸入信箱，確認金額是 0 元之後繼續。

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△ 交易完成後會發信到您所填寫的信箱當中。

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△ 去收信就可以取得這次的活動註冊碼，每個人取得的會不同，請大家自己去索取囉！

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△ 開啟軟體之後會跳出註冊視窗，點選 Activate Now 來進行註冊。

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△ 貼上剛剛所取得的註冊碼，點選 Activate 之後應該就能註冊成功囉！

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△ 軟體四大功能包含有影片音樂的轉檔功能、影片轉成 GIF 動態圖檔、影片裁切與影片合併的功能，這些操作都不難，交給大家自己去玩玩看囉！

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免安裝版：
BeeConverter 1.0.2.7z（GOOGLE下載）
BeeConverter 1.0.2.7z（1DRV下載）
BeeConverter 1.0.2.7z（MEDIAFIRE下載）
BeeConverter 1.0.2.7z（RAPIDGATOR下載）
BeeConverter 1.0.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.02 MB

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