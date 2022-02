好用的影片轉檔工具有推薦的嗎?這次限時免費和大家推薦的是 BeeConverter 影片轉檔工具,除了最基本的影片音樂的轉檔功能外,還具備有影片轉成 GIF 動態圖檔、影片裁切與影片合併的功能,這幾個簡單的功能,我想已經符合大家一般的使用需求,也是最方便使用的一款,若是手邊缺少一款實用的影音轉檔工具,那就趁這次限時免費把它收了吧!

△ 進入活動頁面之後找到 BeeConverter 1-Year License 點選下方的 Get if for free 的按鈕,。

△ 之後輸入信箱,確認金額是 0 元之後繼續。

△ 交易完成後會發信到您所填寫的信箱當中。

△ 去收信就可以取得這次的活動註冊碼,每個人取得的會不同,請大家自己去索取囉!

△ 開啟軟體之後會跳出註冊視窗,點選 Activate Now 來進行註冊。

△ 貼上剛剛所取得的註冊碼,點選 Activate 之後應該就能註冊成功囉!

△ 軟體四大功能包含有影片音樂的轉檔功能、影片轉成 GIF 動態圖檔、影片裁切與影片合併的功能,這些操作都不難,交給大家自己去玩玩看囉!

https://beeconverter.amoyshare.com

免安裝版:

