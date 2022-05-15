如何不透過 Photoshop 就能快速移除照片中的雜物及路人甲？交給這款超厲害的 Hama 照片修圖工具就對啦！Hama 是一款功能強大的免費線上工具，操作相當簡單好上手，你只要把要修圖的照片放到網站中，在透過畫筆工具塗在你要移除的物件上並按下「Erase」，網站就會透過 AI 演算法自動完美去除，無須註冊便可直接使用，且效果真的驚人，有需要的朋友趕緊收下吧！更多好用的修圖工具，可參考這篇：CleanUp.pictures 超專業照片修圖工具！

Hama 使用說明

進到 Hama 網站後，便可直接從桌面將照片拖曳到虛線框中，或者直接從電腦上傳照片也可以。

照片上傳後，我們點擊下方的「橡皮擦」工具來調整畫筆的粗細及顏色。

調整好之後，便可透過滑鼠塗在要移除的物件上，塗好後便可按下「Erase」按鈕，就能看到網站移除結果，若你想讓網站在塗好後自動去除，可將右上角的「Auto」功能開啟。

當你發現照片中有地方沒移除乾淨時，只要在塗上一次就會變的乾乾淨淨了，確定照片沒問題後，便可點擊右上角的「Download」按鈕將圖片下載到桌面做使用。

以上就是透過 Hama 網站移除的結果，真的相當厲害，一點違和感都沒有，對於工作上需要經常修圖的朋友，趕緊將這款方便又實用的修圖工具收藏起來吧！

Hama：https://www.hama.app/en