當你不喜歡手機原本的鈴聲或你網路購買的鈴聲時，是否需要一個簡單又方便的音樂剪輯工具來自行製作呢？那麼這款 Cut MP3 Online 線上音樂剪輯工具會很適合你！Cut MP3 Online 是一款免費音樂剪輯工具，非常適合用來製作手機鈴聲，只要將你要剪輯的 MP3 音樂或音效檔案上傳後，便可自行裁切你要的音樂段落，最後點選下載按鈕就大功告成了，有興趣的朋友可以將網站收藏起來喔！更多好用的音樂剪輯工具，可參考這篇：AudioTrimmer 線上音樂剪輯工具！



Cut MP3 Online 使用說明

進到 Cut MP3 Online 網站後，便可點選「Select MP3 File」選擇你要剪輯的 MP3 檔案，選好後檔名會顯示於網站上，按下右邊的「Upload」便能將檔案上傳。

上傳完成後，你就能在下方看到你的 MP3 音樂音頻圖，拖曳下方兩端的白色小方塊，便可讓你自由裁切你要的範圍，在裁剪的過程中，還可搭配播放、暫停按鈕來進行試聽。

確定你的 MP3 音樂範圍沒問題後，點選右下角「Cut MP3 Now!」按鈕就會進行裁切，接著你就能將裁切的部分儲存到電腦中囉！有需要的朋友趕緊點選下方連結前往製作吧！

Cut MP3 Online：https://cutmp3.net/