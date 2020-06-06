臨時想要將音樂去頭去尾，卻不想要佔用一個軟體在電腦上？或是想要臨時用手機裁切音樂片段，作為鈴聲該用什麼工具？今天要跟大家分享一款線上音樂裁切工具，AudioTrimmer 是一款線上剪音樂工具，免安裝任何 App，開啟瀏覽器就可以隨開隨剪，適合偶爾剪音樂的朋友，不用在電腦、手機佔用一個使用頻率不高的 App 空間，也可以在需要剪音樂的時候，快速完成音樂剪輯工作，這個網站相當方便，將網站加入我的最愛，享用的時候就可直接開啟唷。若你經常剪 MP3 的話，可以參考：mp3DirectCut 輕鬆剪輯MP3

進入 AudioTrimmer 網頁後，就可以將要剪的音檔上傳，由於是線上剪輯的關係，因此檔案大小上限為 100MB，基本上剪剪手機鈴聲算是綽綽有餘的，選好檔案後按下 Upload 就可以上傳囉。

上傳完畢後，就可以看到音軌啦，直接拖移綠色的指標就可以裁切音樂，過程中音樂會隨時保持播放，確保剪輯的結果是正確的。已剪輯鈴聲為例，通常是去頭去尾，保留中間副歌的部分就完成剪輯囉！

若你不是要去頭去尾的話，可以將下方的 Keep 按鈕轉換為 Remove，如此一來就可以只保留音檔其中一段。下方的 Fade 功能也可以作淡入、淡出的效果。調整完畢要輸出的話，支援 MP4、M4R 格式，選好後按下 Crop 即可。

最後按下 Download 剪輯完畢的歌就會立即下載囉～是不是相當方便呢？坦白說剪音樂這件事對我而言不是天天會用到，所以當偶爾要用時就會懶得安裝 App (因為出勤率太低)，此時對我來說像這樣的線上工具就是最佳解！有需要的朋友趕快加入我的最愛吧。

AudioTrimmer 線上剪音樂：https://audiotrimmer.com/