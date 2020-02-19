iPhone 如何用 YouTube、Spotify、KKBOX 的音樂，甚至是任何來源作為鈴聲？今天小編要跟大家分享自己 DIY iPhone 鈴聲的方法，完全不需要依靠電腦，在手機上就可以操作完成，過程中完全不需要付費，想要自訂 iPhone 鈴聲很久，卻一直沒有動手嗎？看完這篇文章，花 5 分鐘就可以改造聽膩的 iPhone 鈴聲囉！

前置作業

首先要先準備兩款 APP，分別是：格式工廠、GarageBand，文章最後面幫大家準備好載點，請先去下載起來。

步驟一：蒐集鈴聲素材

完成兩個 APP 下載並安裝完成後，就算完成前置作業啦。接下來請蒐集你喜歡的鈴聲素材，以 YouTube 為例，小編按下播放後，同時開啟 iPhone 內建的螢幕錄製工具，將影片與音樂同時錄下。當然你想從 Spotify、KKBOX 錄製也沒有不行。

步驟二：將影片轉為 MP3

完成螢幕錄影後，將影片轉為 MP3 音樂，這裡我們用的是免費的「格式工廠」，剛剛已經有請大家下載囉，開啟 App 後點擊右上方導入影片，將剛剛錄影的影片導入，並按下影片後方的驚嘆號，按下「轉換」。

你可能在錄製鈴聲素材時，沒有銜接好時間，在這邊可以裁切鈴聲、調整音量大小，確定沒問題後按下「開始轉換」。

步驟三：將 MP3 儲存到檔案

轉換完成後，就會看到 MP3 已經出現啦，此時點擊 MP3 後方驚嘆號，按下「打開方式...」>「儲存到檔案」。將轉檔好的 MP3 儲存到檔案中，以便能夠讓 iPhone 讀取到 MP3 鈴聲。

進入檔案後，選擇 iOS 版 GaragraBand 並按下儲存。將 MP3 鈴聲儲存在「iOS 版 GaragraBand」資料夾中，才能夠讓 iPhone 成功讀取鈴聲。

步驟四：讓 iPhone 可讀取鈴聲

最後我們需要開啟 GarageBand 這個 APP，並選擇「錄音機」這個選項。

點擊上方箭頭處選項。

按下右上方圖示。

選擇「從檔案 App 瀏覽項目」

找到剛剛轉檔完成的 MP3 檔案。

看到這個畫面時，請長按 MP3 檔案，就可以把鈴聲拖移到時間軸中。

這時就可以看到剛剛轉檔的 MP3 鈴聲，已經在時間軸中啦，此時按下左上方箭頭，並選擇「我的歌曲」。

接著再嚐按一次檔案，並滑動選項道下方，選擇「分享」。

這時可以重新命名鈴聲，這個名稱到時候會在設定處出現，最主要是自己方便辨識就好。

最後開啟 iPhone 設定，找到聲音中的鈴聲，就可以看到製作完成好的鈴聲囉，點擊一下就可以將鈴聲換成自己喜歡的聲音啦！雖然步驟看起來有點多，不過熟練之後很快就可以完成鈴聲更換，擔心忘記的話，把這個頁面收藏起來，隨時可以複習 XD

下載：

格式工廠（App Store 下載）

GarageBand（App Store 下載）