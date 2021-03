MP3 音樂剪輯我通常會用在音樂鈴聲,剪輯自己喜歡的片段成為手機鈴聲,Abelssoft mp3 cutter 是一款好用的 MP3 簡易剪輯工具,能夠讓新手快速的剪輯 MP3,也可以設定聲音的淡入與淡出,移動與複製也是基本的實用功能,有時候手邊境是少了一款實用工具,所以埋沒了自己的剪輯才華,趕快來使用這款工具吧!

△ 這款工具開啟後,可以直接免費解鎖來使用,輸入信箱、名字之後點選 Get free unlock mail now 就可以正確啟用。

△ 主要功能分為兩種,第一種是編輯 MP3 檔案,第二種是合併音樂檔案。

△ 編輯 MP3 的方法很簡單,透過滑鼠框選要的範圍之後,Cut out 是留下框選的那一段,Trim 是把框選的那段刪除,Fade in 與 Fade out 代表聲音的淡入與淡出,通常編輯 MP3 會加入淡入淡出,聲音才不會突然的進入或是被切斷。選取的部分 Copy 之後就可以使用移動或是複製的功能,大家自己試試看就能快速上手。

△ MP3 合併功能最多可以選擇 10 首歌曲,Merge 合併之後也會跳入編輯模式唷!

https://www.abelssoft.de/en/windows/multimedia/mp3-cutter

免安裝版:

Abelssoft mp3 cutter 8.7z(GOOGLE下載)

Abelssoft mp3 cutter 8.7z(1DRV下載)

Abelssoft mp3 cutter 8.7z(MEDIAFIRE下載)

Abelssoft mp3 cutter 8.7z(RAPIDGATOR下載)

Abelssoft mp3 cutter 8.7z(MEGA下載)

檔案大小:12.89 MB