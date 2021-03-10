MP3 音樂剪輯我通常會用在音樂鈴聲，剪輯自己喜歡的片段成為手機鈴聲，Abelssoft mp3 cutter 是一款好用的 MP3 簡易剪輯工具，能夠讓新手快速的剪輯 MP3，也可以設定聲音的淡入與淡出，移動與複製也是基本的實用功能，有時候手邊境是少了一款實用工具，所以埋沒了自己的剪輯才華，趕快來使用這款工具吧！

△ 這款工具開啟後，可以直接免費解鎖來使用，輸入信箱、名字之後點選 Get free unlock mail now 就可以正確啟用。

△ 主要功能分為兩種，第一種是編輯 MP3 檔案，第二種是合併音樂檔案。

△ 編輯 MP3 的方法很簡單，透過滑鼠框選要的範圍之後，Cut out 是留下框選的那一段，Trim 是把框選的那段刪除，Fade in 與 Fade out 代表聲音的淡入與淡出，通常編輯 MP3 會加入淡入淡出，聲音才不會突然的進入或是被切斷。選取的部分 Copy 之後就可以使用移動或是複製的功能，大家自己試試看就能快速上手。

△ MP3 合併功能最多可以選擇 10 首歌曲，Merge 合併之後也會跳入編輯模式唷！

https://www.abelssoft.de/en/windows/multimedia/mp3-cutter

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