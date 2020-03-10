手機鈴聲剪輯

當只是簡單想要將影片「去頭去尾」的時候，開影片剪輯工具電腦又要跑個半天，有沒有更簡單的方法？今天要來跟大家分享個線上剪輯影片工具 croppio，它不只可以處理影片，圖片、音樂、影片等媒體隔是通通可以剪，最重要的是介面相當簡潔，輸出後沒有浮水印，快速幫你把影片前後非重點位置去除，沒事可以把這個網站儲存到我的最愛，有需要的時候就能夠直接打開使用啦！更專業的免費影片剪輯工具可以參考：Movie Maker 破解版不用再找了，OpenShot 影片剪輯工具繁中版，開放所有人免費使用 ( Windows/Mac )

主要功能有：

  • 輕鬆裁剪和剪切：這是在線裁剪和剪切媒體文件的最簡單方法。您只需要上傳文件或將其拖放到上傳框中，設置所需的區域，然後免費下載即可。使用我們簡單的免費在線工具，您無需在電腦上安裝任何其他軟件。
  • 裁剪，旋轉和翻轉：上傳文件後，可以使用許多選項，例如：選擇和裁剪所選區域，左右旋轉 45 度或垂直和水平翻轉照片。高寬比模式也可以設置為縱向，橫向，正方形到自由模式。
  • 圖像裁切器：最重要的步驟是裁切圖片。您可以從預定義的長寬比 16：9、4：3、1：1、2：3 中進行選擇，也可以按百分比或像素指定自定義尺寸。無論哪種方式，長寬比都是自動計算的。
  • 壓縮圖像：質量部分負責壓縮和限制下載文件的大小。在菜單上可用的選項之間進行選擇，以保存媒體質量並將其質量降低，降低或降低。
  • 圖片轉換器：需要將 png 轉換為 jpg 或將 gif 轉換為 png 的方法嗎？我們的裁剪器允許您將圖片轉換為不同的文件格式，例如 JPG，PNG，GIF 或保留為相同格式。
  • mp3 剪切器：在線剪裁 mp3 軌道和其他音頻文件，而無需在電腦上安裝複雜的軟件。通過移動兩個滑塊以從您喜歡的歌曲中裁剪該特定部分來選擇長度。
  • 鈴聲製作器：您可以將該工具用作在線鈴聲製作器，它非常簡單，不需要任何特定的編輯技能，只需上傳音軌，裁剪想要的部分並下載鈴聲即可。
  • 視頻剪切：修剪並剪切視頻，只需通過表格上傳，拖放或指定文件 URL，然後通過移動滑塊設置所需的開始和結束時間，最後下載視頻。
  • 效果：還提供一些基本的編輯，並且易於使用，無需任何特殊技能。在處理完視頻和音頻文件後，您可以為它們分別添加淡入，淡出以及淡入和淡出效果。
  • 社交媒體裁剪器：需要一種為社交媒體裁剪文件的方法嗎？好消息，您來對地方了！在這裡，您可以輕鬆裁剪任何用於 Facebook，Instagram，Twitter，Youtube 和Whatsapp 共享網絡的風景，輪廓，標題或帖子圖像。

croppio

△ 首先進入 croppio 首頁，可直接上船電腦中的影片，或貼上影片網址。不過小編實測用 YouTube 網址沒有辦法，直接用上傳的會比較方便喔，如果你要剪 YouTube 上的影片的話，可以先用影片下載工具把它下載下來再上傳。

目前 croppio 支援的媒體格式如下：

圖片－png、jpg/jpeg、gif
聲音－mp3、m4a (AAC)、m4r（iPhone 鈴聲）、flac (無損)、wav (未壓縮)
影片 - mp4

手機鈴聲剪輯

△ 上傳影片之後，直接拖移下方綠色的時間軸就可以啦，頭尾都可以移動，上方的預覽視窗，也可以播放影片來查看要修剪的時間點。

線上鈴聲剪輯

△ 下方有個加入特效的下拉選單，可製作淡出、淡入特效，右邊的秒數可以決定特效時間長度。若都沒有問題的話，按下下方的黑色 Download 按鈕，就可以直接將影片下載到電腦中囉。

線上製作鈴聲

△ 下載之後觀看，確定沒有浮水印 ~ 這個工具不管是音樂、圖片、影片都能剪，音樂的話最常見的應用就是拿來製作手機鈴聲，快速裁切到副歌的位置也非常方便，大家趕快收下吧！

croppio：https://croppio.com/

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