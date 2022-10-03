現今網路上能下載 Instagram 照片的工具百百種，像小編之前介紹過的 Imageye 評價也相當不錯，所以這次小編再介紹這款 InSave 最新下載 IG 照片工具給大家！InSave 是一款 Chrome 擴充外掛，專門讓使用者可以在 IG 網頁版上直接把喜歡的照片直接下載收藏，不像某些工具要複製貼文網址才能下載，真的方便許多，有興趣的朋友趕緊安裝起來吧！想下載 IG 影片或限時動態的朋友，可參考這篇：Imgkoa IG 專門下載 IG 照片、影片、限時動態線上工具！

InSave 使用介紹

首先請開啟 InSave 網站，點選「Add to Chrome」前往 Chrome 線上應用程式商店下載位置。

接著我們就能將 Instagram Download Button 加到 Chrome 中。

加入成功後，我們便能前往 IG 網頁版，這時你會發現照片留言區右下角多了一個「紅色下載按鈕」，只要點擊該按鈕就能將照片下載到電腦中囉！對於喜歡收藏 IG 上的照片，又找不到好用的下載工具的朋友，趕緊將這款 InSave 外掛安裝起來吧！

InSave 官網：點我前往

Instagram Download Button：Chrome 擴充功能

Instagram 網頁版：點我前往