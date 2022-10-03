InSave 最佳 IG 照片下載神器，動動手指便可快速下載！

現今網路上能下載 Instagram 照片的工具百百種，像小編之前介紹過的 Imageye 評價也相當不錯，所以這次小編再介紹這款 InSave 最新下載 IG 照片工具給大家！InSave 是一款 Chrome 擴充外掛，專門讓使用者可以在 IG 網頁版上直接把喜歡的照片直接下載收藏，不像某些工具要複製貼文網址才能下載，真的方便許多，有興趣的朋友趕緊安裝起來吧！想下載 IG 影片或限時動態的朋友，可參考這篇：Imgkoa IG 專門下載 IG 照片、影片、限時動態線上工具！

InSave 使用介紹

InSave 最佳 IG 照片下載神器，動動手指便可快速下載！

首先請開啟 InSave 網站，點選「Add to Chrome」前往 Chrome 線上應用程式商店下載位置。

InSave 最佳 IG 照片下載神器，動動手指便可快速下載！

接著我們就能將 Instagram Download Button 加到 Chrome 中。

InSave 最佳 IG 照片下載神器，動動手指便可快速下載！

加入成功後，我們便能前往 IG 網頁版，這時你會發現照片留言區右下角多了一個「紅色下載按鈕」，只要點擊該按鈕就能將照片下載到電腦中囉！對於喜歡收藏 IG 上的照片，又找不到好用的下載工具的朋友，趕緊將這款 InSave 外掛安裝起來吧！

InSave 官網：點我前往
Instagram Download Button：Chrome 擴充功能
Instagram 網頁版：點我前往

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