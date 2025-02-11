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全新改版，兩款影片轉檔軟體限時免費下載！（Windows、Mac） 為了滿足 iOS 、 Android 等行動族群的需求， Digiarty 公司特別帶來了兩款影音轉檔工具，包括全新改版的 WinX HD Video Converter Deluxe（Windows）以及 MacX Video Converter Pro（Mac），兩款原價都是 $49.95 美元，無論你是 Windows 還是 Mac 的使用者都可以享受這次的限時免費優惠 ...

Avdshare Video Converter (最好用的视频格式转换器) v7.1.1 中 ... Avdshare Video Converter(最好用的视频格式转换器) v7.1.1 中文特别版 附注册机+注册教程,视频转换器 Avdshare Video Converter 中文特别激活版可以为你转换各种 4K，HD，SD，1080p，720p视频，而今天脚本之家小编给大家分享的是最新版的特别激活版本，只 ...

最值得推薦的三款免費Windows 10影片轉檔軟體 和4K影片 HandBrake. HandBrake是一款頗有名氣的免費DVD影片轉檔軟體，並支援多個系統（包括Windows、Mac、Linux），它可以將多種影片檔轉存為MP4、MKV以及符合iPhone、iPad、Apple TV、Android、Windows Phone播放要求的影片檔。. 這裡介紹的三款最值得推薦的Windows 10免費影片轉檔程式 ...

Video Converter 免費線上影片轉檔工具，支援 40 多種格式免安裝軟體 本文要介紹的「Video Converter」是一項免費線上影片轉檔服務，支援 40 多種影片或音訊格式，可以將影音檔案上傳並轉換為特定格式，透過瀏覽器就能使用，無需下載安裝軟體。 Video Converter 免費方案雖然不用註冊帳號，但有單檔最大不超過 100 MB 使用限制，對於應急來說應該還算好用，而且上傳速度 ...

ifv檔的蘋果、安卓和微軟相關APP，FACEBOOK、PTT.CC 不好意思最近工作上遇到了需要播放ifv檔的情況已經先用過DVR播放器了，可是播放出來是沒聲音的老闆要求要有聲音的QAQQ 也用過Faasoft video converter 可是免費版只能 ...

WonderFox 聖誕節軟體序號大贈送（11款精品軟體，總價1.5萬臺幣 ... 免費軟體清單：. WonderFox HD Video Converter Factory Pro v25.0限時免費. Photo Watermark 8.3限時免費. Video Watermark Pro 5.3限時免費. AOMEI FoneTool Professional 12限時免費. Ashampoo Photo Commander 16限時免費. Wise Care 365 6.3.9限時免費.