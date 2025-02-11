需要影片轉檔工具，不知道該用哪一款？今天小編來推一款全能影片轉檔軟體 Avdshare Video Converter
，這款軟體原價美金 39 元現在推出限時免費活動，現在收下來就可以享有終身免費使用的權利。Avdshare Video Converter 是一個強大的影音轉檔軟體，能夠批次轉換影片、音樂檔案像是：AVI、FLV、F4V、SWF、3GP、MP4、MPG 等類型的影片檔案，當然音樂轉檔也是沒有問題的，資源的轉檔格式，小編就列在文章中。此外它還內建編輯影音的功能，如：剪輯、裁剪、旋轉、添加特效、合併、壓縮、分割、添加字幕到影片中，簡單的編輯都沒問題，請各位趕緊把握活動結束之前收藏下來吧！錯過限時免費的朋友也可以用用看這一款 Freemake Video Converter
影片轉檔工具。
各位也可以到文章後方點擊載點來下載這款軟體，活動序號也都打包在一起囉，將取得的註冊碼貼上，然後輸入用戶名稱，按下註冊就完成啟用啦。
看到上方的提示就表示註冊成功了喔，接下來就可以開始使用軟體啦。
Avdshare Video Converter 能夠批次轉檔影片格式包括：WTV、DVR-MS、WMV、ASF、AVI、DV、DivX、Xvid、MKV、FLV、F4V、SWF、MXF、MVI、OGM、WebM、VP8、OGV、3GP、MP4、MPG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、RM、RMVB、MOV、VOB、AVCHD、MTS、M2TS、TS、TOD、MOD、Apple ProRes、Fraps video、BIK、H.265、HEVC 等多種影片格式。
此外，Avdshare Video Converter 還可以轉檔音樂文件，支援：OPUS、Vorbis、AAC、AC3、DTS、ALAC、OGG、OGA、MP3、MP2、WAV、FLAC、WMA、XWM、3GA、M4A、M4B、MKA、RA、RAM、WV、APE、AU、AUD、AIFF、AIF、AIFC、CAF、MPC、QCP、VOC、VOX、GSM、DSS、SHN、SPX、TTA 等多種音檔格式。除此之外，Avdshare Video Converter 還可以將影片轉換為音樂，支援 MP3、AAC、WAV、WMA、Apple Lossless ALAC M4A、AC3、DTS、FLAC、OGG、Opus、MP2、AIFF、AU、WV、RA 等多種格式。
Avdshare Video Converter 還具有編輯影音文件的功能，如剪輯、裁剪、旋轉、添加特效、合併、壓縮、分割、新增字幕到影片中、從影片中提取字幕（如 srt）、移除影片字幕等。
也可以將影片和音檔文件轉檔為可在 iPhone、iPad、Apple TV、Xbox 360、Xbox One、Playstation 4、Playstation 3、PSP、Nintendo Wii、Android、Samsung Galaxy、Motorola Razr、Windows Phone、BlackBerry、LG Optimus、Galaxy Note、Kindle Fire、BlackBerry Playbook、HTC、iPod、Motorola Droid、PS Vita 等設備上播放的格式。
Avdshare Video Converter 是一個非常方便、實用的影音轉檔軟體，支援的影音格式種類多，並且內建多種實用的功能，如影音文件編輯、轉檔、播放等，讓使用者可以輕鬆地處理各種影音文件。此外，它還支援多種裝置的影音格式轉換，讓我們能夠快速將影片轉檔為自己需要的格式，並在不同的裝置上播放。而且，它還支援自動轉換，能夠大大提高轉檔效率。無論是在家裡、學校、工作室還是辦公室等場合，都推薦大家收藏下來啦，下載點小編就放在下面，請各位把握時間自取囉。免安裝版： Avdshare Video Converter 7.5.2.8768.7z（GOOGLE下載） Avdshare Video Converter 7.5.2.8768.7z（1DRV下載） Avdshare Video Converter 7.5.2.8768.7z（MEDIAFIRE下載） Avdshare Video Converter 7.5.2.8768.7z（RAPIDGATOR下載） Avdshare Video Converter 7.5.2.8768.7z（MEGA下載）
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