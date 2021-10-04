很多資料的原始樣貌會是大家常見的 csv 檔案格式，就是每個資料之間使用逗點來隔開，這樣的檔案資料通常也會被轉換成資料庫來使用，sql 就是資料庫的匯入格式，可以透過 CSV to SQL Converter 這款工具來輕鬆地轉換，支援 MySQL / MariaDB、Microsoft SQL Server、Oracle 與 PostgreSQL 資料庫格式，甚至同時建立資料庫的欄位型態等等，對於不會寫程式或是使用其他文字介面工具的使用者來說，這是超級方便的好工具，有需要的朋友可以收下唷！

△ 進入活動頁面之後就可以看到活動序號，上方 Download 可以下載軟體檔案，或是直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後會跳出序號輸入視窗，點選 Enter License Key 輸入序號。

△ 將剛剛所取得的活動序號貼上，點選 OK 繼續。

△ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉！

△ 從 Load CSV file 載入 csv 的檔案，Database 部分支援 MySQL / MariaDB、Microsoft SQL Server、Oracle 與 PostgreSQL 資料庫格式，點選 Edit Column Types 來編輯欄位的型態。

△ 以我用過的 csv to sql 工具只有轉換內容居多，欄位設定的功能是沒有的，這款工具包含了這個部分，算是非常的實用與方便。

△ 設定完成之後點選 Export to SQL 就可以匯出 sql 的檔案格式囉！

https://vovsoft.com/software/csv-to-sql-converter/

免安裝版：

CSV to SQL Converter 1.7.7z（GOOGLE下載）

CSV to SQL Converter 1.7.7z（1DRV下載）

CSV to SQL Converter 1.7.7z（MEDIAFIRE下載）

CSV to SQL Converter 1.7.7z（RAPIDGATOR下載）

CSV to SQL Converter 1.7.7z（MEGA下載）

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