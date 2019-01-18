glogg 1.1.4 記錄檔檢視專用工具，LOG 檔案太大都不怕

2019-01-18 05:48:41 哇哇


應該不少人會有機會接觸到系統或是程式的 Log 紀錄檔案，有些記錄檔都是以 GB 單位來計算，就算在 Linux 上用 vim 去編輯都會很卡，一般文字編輯器根本無法一次開啟那麼大的 log 檔案，這時候請交給專業的 glogg 記錄檔工具，可以很輕鬆地開啟上 GB 的檔案，而且非常的流暢不卡卡，還內建搜尋、過濾等實用功能，未來要透過 log 來除錯的時候，會省下非常多的時間唷！


隨意測是一個 1.2 GB 的檔案，後可以很順暢地瀏覽，也可以快速的搜尋想要的字串，處理大檔案的效率跟使用 grep 差不多，還可以直接讀取正在寫入的檔案，加上搜尋字串有點類似 tail -f log | grep 字串的感覺，使用上非常便利，Linux 上可以直接透過 yum install glogg 來安裝，絕對會是很實用的工具。



Filter 功能可以帶來很棒的色彩辨識效果，針對不同的字串可以設定文字顏色與文字底色，列出來的紀錄檔就會直接加上顏色識別，在瀏覽上方便許多，而且可以加入多個 Filter 的條件，並且有優先排序，小小功能真的很實用。

http://glogg.bonnefon.org/

64bit 版本下載：
glogg 1.1.4.7z（MEDIAFIRE下載）
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glogg 1.1.4.7z（GOOGLE下載）
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檔案大小：5.77 MB

32bit 版本下載：（只到 1.0.3 版本）
glogg 1.0.3 32bit.rar（MediaFire下載）
glogg 1.0.3 32bit.rar（ZippyShare下載）
glogg 1.0.3 32bit.rar（本站下載）
檔案大小：4.91 MB

Mac 版本下載
glogg.dmg（MediaFire下載）
glogg.dmg（ZippyShare下載）
glogg.dmg（本站下載）
檔案大小：10.73 MB

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