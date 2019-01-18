應該不少人會有機會接觸到系統或是程式的 Log 紀錄檔案，有些記錄檔都是以 GB 單位來計算，就算在 Linux 上用 vim 去編輯都會很卡，一般文字編輯器根本無法一次開啟那麼大的 log 檔案，這時候請交給專業的 glogg 記錄檔工具，可以很輕鬆地開啟上 GB 的檔案，而且非常的流暢不卡卡，還內建搜尋、過濾等實用功能，未來要透過 log 來除錯的時候，會省下非常多的時間唷！
Filter 功能可以帶來很棒的色彩辨識效果，針對不同的字串可以設定文字顏色與文字底色，列出來的紀錄檔就會直接加上顏色識別，在瀏覽上方便許多，而且可以加入多個 Filter 的條件，並且有優先排序，小小功能真的很實用。
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