限時免費 TicToz 10.9.3 全能的網路影音下載工具，主打 TikTok 影音下載
限時免費：https://tictoz.com/promotion/tictoz-giveaway-win/
△ 進入活動頁面之後，輸入自己信箱、密碼與名稱，之後點選 Get if fot free，之後就會取得軟體下載，或是可以直接到文末下載本站打包的免安裝版。△ 開啟 TicToz 軟體之後會提示你目前使用的是免費試用版，以及免費版的限制等等，接著請點選左下角的立即登入。△ 輸入剛剛網頁所輸入的帳號與密碼。△ 看到以上畫面代表順利啟用成功，有完整一年的使用期限，相信對大家來說也相當足夠囉！△ TicToz 軟體使用超級簡單，只要在軟體首頁貼上自己想要下載的影音連結。△ 接著就會自動幫你分析影音下載，選好自己喜愛的影音格式就可以直接下載囉！△ 除了貼上影音連結下載之外，也可以透過內建的瀏覽器直接瀏覽各種影音平台，觀看影片時右下角會出現下載按鈕。△ 點選後一樣會幫你分析影音連結，選擇自己喜愛的格式下載即可。https://tictoz.com免安裝版：
TicToz 10.9.3.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：176.4 MB