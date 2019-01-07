一輩子都記得 YouTube 下載只要去 e 加 now 影片與音樂檔案都可以

2019-01-07 00:39:52 哇哇
Youtubnow 如何下載 Yotube 影片與音樂

影音是現在大多人生活中不可缺少的，就連我也慢慢淪陷了，而好的影音值得收藏，因為或許總有一天會消失，下載影音在自己電腦才是真實的，之前曾經介紹過 YouTube 的下載方式，今天再教大家一招改網址大法，只要將網址中的 YouTube 去掉 e 加上 now，馬上可以進入下載頁面，這類的工具越來越多，也請大家熟記一個一輩子都不會忘記的方法，以後就可以輕鬆下載囉！


Youtubnow 如何下載 Yotube 影片與音樂
△ 當我們瀏覽 YouTube 影片的時候，可以看到網址是「https://www.youtube.com/watch?v=編號」的網址，這時候請將 youtube 的 e 去掉。

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△ 接著在 youtub 後面加上 now，網址會變成「https://www.youtubnow.com/watch?v=編號」之後送出前往。

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△ 接著就能進入下載頁面，這時可以選擇要下載的影音格式，可以下載影片也可以下載 MP3 檔案。

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△ 影音部分可以下載到 720p。

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△ 到 1080p 的格式就被要求下載他們的軟體，這點稍微可惜了！現在越來越多的線上工具都有這招～如果真要用軟體的話，我個人比較推薦 4K Video Downloader

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△ MP3 音樂部分無法直接下載，會出現 Prepare Download，點選後會開始幫你準備下載連結。

Youtubnow 如何下載 Yotube 影片與音樂

△ 準備好之後就可以直接下載囉！不過我實際測試並不是所有通通都可以 MP3 下載，跟音質沒有關係，有些還會要你使用軟體下載，如果要用軟體我會推薦 4K Video to MP3

以上這個快速改網址的方式推薦給大家囉！一輩子都記得系列還有：

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