影音是現在大多人生活中不可缺少的，就連我也慢慢淪陷了，而好的影音值得收藏，因為或許總有一天會消失，下載影音在自己電腦才是真實的，之前曾經介紹過 YouTube 的下載方式，今天再教大家一招改網址大法，只要將網址中的 YouTube 去掉 e 加上 now，馬上可以進入下載頁面，這類的工具越來越多，也請大家熟記一個一輩子都不會忘記的方法，以後就可以輕鬆下載囉！
△ 接著在 youtub 後面加上 now，網址會變成「https://www.youtubnow.com/watch?v=編號」之後送出前往。
△ 接著就能進入下載頁面，這時可以選擇要下載的影音格式，可以下載影片也可以下載 MP3 檔案。
△ 影音部分可以下載到 720p。
△ 到 1080p 的格式就被要求下載他們的軟體，這點稍微可惜了！現在越來越多的線上工具都有這招～如果真要用軟體的話，我個人比較推薦 4K Video Downloader。
△ MP3 音樂部分無法直接下載，會出現 Prepare Download，點選後會開始幫你準備下載連結。
△ 準備好之後就可以直接下載囉！不過我實際測試並不是所有通通都可以 MP3 下載，跟音質沒有關係，有些還會要你使用軟體下載，如果要用軟體我會推薦 4K Video to MP3。
以上這個快速改網址的方式推薦給大家囉！一輩子都記得系列還有：
- 一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
- 一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
- 一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
- 一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
- 一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
- 一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
- 一輩子都記得 YouTube 突破年齡層限制只要加上 nsfw，免帳號認證看影片