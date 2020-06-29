一邊導航一邊聽音樂

跟朋友出門玩，一邊 Google 導航還要一邊控制音樂播放，覺得危險又麻煩嗎？好消息來啦，Google 地圖推出了更新，只要將 Google 地圖更新到 10.43.2 版本以上，並且在設定選項中開啟媒體控制播放選項，就能夠在導航視窗中直接控制 YouTube Music。這樣不用跳出 App，也能在導航中輕鬆切換歌曲、播放及暫停，各位若常常跟朋友開車出門玩，趕緊將 Google 地圖更新，並且跟著小編設定起來，就可以輕鬆切歌啦，行車也能更加安全~ 你也可以參考：PartyTu 派對兔 YouTube 跟朋友 「開房間」，建立共同歌單，開車出遊每人都是 DJ！

一邊導航一邊聽音樂

首先將你手機裡面的 Google 地圖更新到 10.43.2 版本以上，接著打開 Google 地圖，點擊大頭貼找到「設定」。

Google 導航 音樂捷徑

然後找到「導航設定」>「顯示媒體播放控制項」，將開關打開就完成設定啦。

Google 地圖 YouTube 音樂

此時選擇要開啟的音樂播放 App，之前其實就支援 Spotify、Google 音樂，不過最近終於將 YouTube Music 加進去了，選擇完畢後就可以在導航介面看到 YouTube Music 的小泡泡囉。

一邊導航一邊聽音樂

點一下 YouTube Music 小泡泡，在畫面底端就可以看到播放控制、上一首及下一首。左下方瀏覽按鈕點進去，還能夠看到 YouTube Music 推薦的播放清單，可以快速切換 ~ 各位開車常常用 Google 導航又愛聽音樂的，趕快去更新啦~

更新 :
Google 地圖 ( Google Play 下載 )
Google 地圖 ( App Store 下載 )

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