線上影音如何下載？大家手邊有強而有力的工具了嗎？建議大家電腦裡面都要留一款，這次跟大家推薦 VCap Downloader PRO 萬用線上影音下載工具，只要是影音網站，下載通通可以搞定，這樣有沒有感覺超級猛的啊！除了大家最常使用的 YouTube 影音可以下載之外，哔哩哔哩和抖音也都可以下載，大家會找電影資源的小鴨也都可以下載，坦白說真的方便性十足，準備好在電腦裡面使用這款工具了嗎？限時免費不要錯過唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VCAP DOWNLOADER PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次的版本是安裝即註冊版，安裝版與免安裝版可以直接到文末下載唷！

使用方式太簡單了，將影片網址使用在軟體內的瀏覽器，右邊就會自動顯示出下載，點選下載後選擇要的解析度，就能下載囉！太簡單太佛心了！

https://vcapdl.com

安裝版：

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe（GOOGLE下載）

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe（1DRV下載）

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe（MEDIAFIRE下載）

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe（RAPIDGATOR下載）

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe（MEGA下載）

檔案大小：8.14 MB

免安裝版：

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.7z（GOOGLE下載）

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.7z（1DRV下載）

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.7z（MEDIAFIRE下載）

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.7z（MEGA下載）

檔案大小：75.86 MB