線上影音如何下載?大家手邊有強而有力的工具了嗎?建議大家電腦裡面都要留一款,這次跟大家推薦 VCap Downloader PRO 萬用線上影音下載工具,只要是影音網站,下載通通可以搞定,這樣有沒有感覺超級猛的啊!除了大家最常使用的 YouTube 影音可以下載之外,哔哩哔哩和抖音也都可以下載,大家會找電影資源的小鴨也都可以下載,坦白說真的方便性十足,準備好在電腦裡面使用這款工具了嗎?限時免費不要錯過唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VCAP DOWNLOADER PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次的版本是安裝即註冊版,安裝版與免安裝版可以直接到文末下載唷!

使用方式太簡單了,將影片網址使用在軟體內的瀏覽器,右邊就會自動顯示出下載,點選下載後選擇要的解析度,就能下載囉!太簡單太佛心了!

https://vcapdl.com

安裝版:

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe(GOOGLE下載)

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe(1DRV下載)

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe(MEDIAFIRE下載)

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe(RAPIDGATOR下載)

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.exe(MEGA下載)

檔案大小:8.14 MB

免安裝版:

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.7z(GOOGLE下載)

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.7z(1DRV下載)

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.7z(MEDIAFIRE下載)

VCap Downloader PRO 0.1.1.3328.7z(MEGA下載)

檔案大小:75.86 MB