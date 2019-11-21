YouTube Music 不久前才在台灣推出，同時也有無廣告付費版的 YouTube Music Premium，只要是 YouTube 上的音樂都讓你聽到飽，最近又宣布一個好消息，推出學生方案，只要是學生訂閱 YouTube Music Premium 每月只要 79 元！原價可是要 149 元啊，這麼殺的折扣，讓小編好想也回去當學生～～另外影片的部分 YouTube Premium 學生方案也只要 109 元就可以享受無廣告的影片，還可以離線播放等好康！

YouTube Music Premium 學生方案費用

△ YouTube Music Premium 學生方案每月 79 元，第一個月可免費試用，學生會員資格的有效期最長為 4 年，不過您每年年底都必須重新驗證學生身分。

KKBOX、Spotify、YouTube Music Premium 學生方案比較

KKBOX Spotify Apple Music YouTube Music Premium 一般 149 元/月 149 元/月 150 元/月 149 元/月 學生 最低 100 元/月 - 70 元/月 79 元/月

YouTube Music Premium 優勢

可背景播放

離線下載收聽

無廣告

音樂數量最多

△ 上面四點為 YouTube Music Premium 重點特色，詳細功能及操作可以參考：YouTube Music 每月 149 元，iOS 較貴每月 190 元，支援離線下載背景播放（iOS/Android）