華為今日（8/23）在台上市 HUAWEI nova 3、nova 3i 兩款輕奢華手機，搭載 6.3 吋全面屏 19.5 : 9 大螢幕、AI 四鏡頭，nova 3 採用 Kirin 970 處理器，AI 性能提升 25 倍、nova 3i 則搭載了 Kirin 870 八核心處理器，強勢的搭載了四鏡頭，很明顯是衝著強大的拍照效果而來，除了在硬體上做的努力之外，在軟體上 AI 智慧場景、智慧美顏等調教都更上一層樓，nova 3 即日起在台上市， 售價新台幣 15,990 元，nova 3i 八月底在台上市，售價新台幣 10,990 元，上市首購登陸送攜帶型藍牙音箱乙組，數量有限送完為止！
外觀與設計
△ 螢幕為新一代 6.3 吋全面屏設計，3D 雙曲面玻璃、自拍雙鏡頭對稱設計，nova 3 兩款炫彩玻璃機身，分別為迷人藍楹紫、淺艾藍，nova 3i 則為玻璃背蓋，同樣為兩種顏色，分別為藍楹紫、亮黑色。
拍照
△ 前相機高達 2400 萬畫素，自拍鏡頭就能直接列印輸出 2 x 1.5 公尺海報（72 PPI），並搭載 AI 逆光自拍 HDR Pro，不管怎麼逆光，背景物體一樣清晰。不只自拍鏡頭是雙鏡頭，連主鏡頭也是雙鏡頭，全機身共是 4 鏡頭配置，導入 AI 調教功能，能自動辨識物體與場景，主鏡頭比起 P20 系列更強大，具備 22 種 AI 辨識模式，自動優化成像，還具備 AI 淺景深效果，準確辨識邊緣，讓景深效果更自然。前鏡頭則具有 8 種 AI 場景辨識。
AI 美顏
△ AI 美顏能識別膚色與性別，再也不需要安裝第三方修圖 App，開啟自拍鏡頭，一拍就是美美的照片，透過美顏演算法，在低光源暗處臉部的亮度能維持不變，亮白效果穩定，不受低光環境影響，加強肌膚平滑的細節，美肌就是渾然天成！此外業內建 3D Qmoji、趣味豐妝、手勢特效、百變背景等趣味自拍應用！
全天候人臉辨識
△ nova 3 搭載紅外線人臉解鎖（nova 3i 拍照人臉解鎖），不只是光源充足的環境，在昏暗環境下也能輕鬆解鎖，透過偵測現場光源亮度，以及攝影鏡頭紅外光識別技術，能夠迅速取得臉部特徵細節，並擁有識別防偽，輕鬆把臉對著手機就能快速解鎖！
GPU Turbo
△ GPU Turbo 革命性圖形加強技術，功耗降低 30%，圖像處理效率提升 60%，遊戲專屬數據通道，搭配 Kirin 970 處理器、6GB RAM、128GB ROM 旗艦級配置，讓手機操作不卡頓，怎麼樣都順暢！
品牌大使陳芳語親臨現場，獻唱主題曲「心動拍拍」
HUAWEI 特別與音樂結合，邀請人氣實力女聲歌手陳芳語擔任品牌大使，為了 nova 3、nova3i 獻唱，量身打造主題曲「心動拍拍」，以輕快曲風，搭配專屬手勢，展現十足的青春活力，「心動拍拍」是他第一次挑戰說唱 Rap，以情歌愛你聞名的陳芳語，首次嘗試 Rap 新曲風，這首主題曲也同步於 8/23 凌晨在 KKBOX、Mymusic、friday 音樂、Apple Music、Spotify 等平台上架，MV 將於九月中與大家見面，我們只能拭目以待啦！
首款 HUAWEI Matebook X Pro 全面屏筆電
△ HUAWEI Matebook X Pro 全機身採用金屬極簡設計，機身最薄處只有 4.9mm、重量 1.33Kg，螢幕是全球最窄邊框，屏佔比高達 91%，3:2 黃金比例 LTPS 高解析螢幕，讓 Matebook X Pro 解析度高達 3000 x 2000 像素，100% sRGB 色域的 13.9 吋 3K 高畫質多點觸控螢幕，加上智能護眼，可過濾高達 40% 的藍光，售價新台幣 42,900 元起，預計九月中在台上市。
HUAWEI TalkBand B5 手環
△ HUAWEI TalkBand B5 手環不只是手環，還是一款腕上藍芽耳機，搭載 1.13 AMOLED 彩屏顯示全觸控式螢幕，色彩飽和度高達 101%，內建雙 MIC 降噪與專業音訊晶片，IP57 防水防塵，搭配最新一代動態心率演算法 TruSeen 2.0，心率偵測梗準確！建議售價新台幣 4,990 元，預計 10 月 1 日在台上市。
HUAWEI 潮玩店
△ 為了讓更多人可以體驗 HUAWEI nova 3、nova 3i 的 2400 萬海報自拍魅力，華為特別打造潮玩店，可以現場體驗海報輸出，預計九月初於新光三越 A8、蘆竹台茂、新光三越左營陸續展出。台北微風信義及台北三創店、台中遠百店、新竹巨城店也有 HUAWEI nova 3、nova 3i 潮玩包店，讓消費者隨時體驗全新 2400 萬畫素的威力！
HUAWEI nova 3、nova 3i 首購登錄送
△ 參加資格：2018 / 9 / 30 23:59 前，購買 nova 3、nova 3i 即符合登錄送資格，單筆 IMEI 碼僅限登陸一次
首購禮：攜帶型藍牙音箱
活動網址：http://www.huawei-event.com.tw/nova3&3ilaunchsp/
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