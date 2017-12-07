美女教你用華為 P10 自拍的小技巧！我怎麼什麼都學不會～

2017-12-07 14:46:50 ContentParty
美女教你用華為 P10 自拍的小技巧！

HUAWEI 華為 P10 的猛我想很多人都已經關注了，我也已經開箱過了：開箱 HUAWEI P10 Plus 玫瑰金，徠卡雙鏡頭總是讓人拍照到不要不要的！這篇文章讓你看看不一樣的開箱文，美女教你用華為 P10 自拍的小技巧，看完之後肯定讓你感受到～好像什麼都沒有學到，因為你都沒有專心再看！替你們整理一下，技巧之一是稍稍廣角的效果便能將自己拍得更美，另一個自拍技巧，是把焦點放在手機，把背景虛化，調到淺景深效果。

首圖

華為手機與 Leica 合作後，拍攝效能相信大家都不會質疑。雖然早前證實了手機的內存有不同的版本存在，但也不能否定手機的拍攝功能。為了讓大家更容易了解手機的最佳自拍方法，我們特別與其他朋友合作，找來拍照也好好看的攝影師 Ky Chow 一齊完成這個華為 P10 的正妹開箱文。 不過跟大家分享前先賣個廣告：如果想看更多美女的除了要關注我們往後的「不一樣的開箱文」外，也可以...

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