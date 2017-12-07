華為手機與 Leica 合作後，拍攝效能相信大家都不會質疑。雖然早前證實了手機的內存有不同的版本存在，但也不能否定手機的拍攝功能。為了讓大家更容易了解手機的最佳自拍方法，我們特別與其他朋友合作，找來拍照也好好看的攝影師 Ky Chow 一齊完成這個華為 P10 的正妹開箱文。 不過跟大家分享前先賣個廣告：如果想看更多美女的除了要關注我們往後的「不一樣的開箱文」外，也可以...