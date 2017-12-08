【 iOS 限時免費 】 Pic Scanner Gold 掃描舊照片，回憶不能輕易弄丟

2017-12-08 00:02:04 9M87
Pic Scanner Gold 照片掃描 APP推薦

Pic Scanner Gold 能把舊照片數位化，各位家裡一定都有不少小時候的紙本照片吧，但不能保證這些照片不會隨著時間而氧化、變黃，透過 Pic Scanner Gold 掃描紙本照片，產生高品質的電子檔，除了比較方便找到照片之外，跟家人、朋友間的回憶也能保存的比較長久，另外還可以把照片調整到最佳狀態，如果說家裡沒有掃描機的話，Pic Scanner Gold 是最佳選擇，這麼強大的 APP 當然要付費購買，但目前在限時免費中，過了限免就要付 150 元台幣購買啦！錯過可惜～

Pic Scanner Gold 照片掃描：點我

Pic Scanner Gold 照片掃描 APP推薦
△ 進入 APP 美美的畫面，點選右上角開始掃描，掃描前需要注意幾件事，第一是一定要在光線充足的地方，不然效果會很差。

Pic Scanner Gold 掃描照片 注意事項 光線充足 保持距離

△ 盡量挑選跟照片對比比較大的桌子或地板，另外照片之間不要隔太近，保持一公分以上的距離是最好。

Pic Scanner Gold 掃描照片 注意事項 光線充足 保持距離

△ 照片的放置距離不要離手機太近，跟手機邊框保持距離最佳，另外在掃描前點擊螢幕進行對焦，可以讓畫質更清楚。

Pic Scanner Gold 實測 測試 實拍

△ 讓我們開始實測吧，把照片保持在畫面中間，看到鏡頭上出現 OK 就可以按下快門啦，掃描完成後點左上角三條線，選擇 Albums 查看剛剛拍得如何～

照片旋轉 掃描方向 編輯照片 掃描後編輯

△ 照片方向不太對，沒關係點擊下面的 Rotate 來把照片轉正，效果好像不錯！點擊 Edit 能進入更多細微的編輯。

舊照掃描 老照片掃描 濾鏡

△ 增強裡面，可以根據不同場景增加濾鏡，包含高畫質、風景、食物、肖像、夜晚。

照片濾鏡 高畫質 風景
照片濾鏡 高畫質 風景 食物 肖像 人物 夜晚

△ 來看看各種濾鏡的效果吧

照片裁切 亮度 對比 飽和度 調整

△ 接著如果點擊裁切，可以調整各種需求比例、點擊調整的話可以進行照片參數調整。

照片濾鏡 舊照掃描

△ 調整照片方向當然不是問題，照片效果裡面有更多濾鏡可以選擇了！

照片濾鏡 高畫質 風景 食物 肖像 人物 夜晚
照片濾鏡實測 高畫質 風景 食物 肖像 人物 夜晚
照片濾鏡測試 高畫質 風景 食物 肖像 人物 夜晚
照片濾鏡 高畫質 風景 食物 肖像 人物 夜晚
Pic Scanner Gold 照片濾鏡 高畫質 風景 食物 肖像 人物 夜晚
Pic Scanner Gold 濾鏡 貓咪 女性 太陽眼鏡 草地 樹木 植物

△ 各種濾鏡的效果

免費濾鏡 Pic Scanner Gold

△ Pic Scanner Gold 真的是濾鏡控的福音，覺得內建的不夠用的話，可以到資源商店尋寶，全部免費下載！！！

免費相框 免費遮罩 免費貼圖

△ 相框、貼圖、風格化的圖騰，全部都可以免費下載，真是太強大了。

照片參數 銳利度 相框

△ 調整銳利度及增加相框

遮罩 Pic Scanner Gold

△ 本來不知道覆蓋是什麼？點進來才發現是遮罩，這翻譯太神啦！也可以幫照片加上文字。

Pic Scanner Gold 教學 限免

△ 迷因？這又不知道是什麼翻譯了，實測之後翻成白話文就是上下字幕，找不到什麼詞可以形容ＸＤ

照片 對焦 光暈

△ 對焦跟光暈（暈映是什麼啦）。

修圖 把人塗掉

△ 瑕疵是滿特殊的功能，可以把照片中不該出現的人事物塗掉，飛濺效果可以保留想凸顯人、物的顏色，其他則是黑白。

照片 塗鴉 顏色

△ 繪圖可以自由畫上塗鴉

片 回憶錄 製作

△ Goodies 絕對是這款 APP 的特色，大家可能會想照片掃描完之後呢？它可以幫這些照片做成回憶影片自動播放再跟好友分享，或是製作年節電子卡片傳給好朋友。

聖誕節 貼圖 卡片 製作

△ 最近聖誕節快到了，客製化的卡片比傳送隨便一張貼圖更用心，還提供了照片可以做成其它的小禮物 idea。

Pic Scanner Gold 照片掃描：點我

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