Pic Scanner Gold 能把舊照片數位化，各位家裡一定都有不少小時候的紙本照片吧，但不能保證這些照片不會隨著時間而氧化、變黃，透過 Pic Scanner Gold 掃描紙本照片，產生高品質的電子檔，除了比較方便找到照片之外，跟家人、朋友間的回憶也能保存的比較長久，另外還可以把照片調整到最佳狀態，如果說家裡沒有掃描機的話，Pic Scanner Gold 是最佳選擇，這麼強大的 APP 當然要付費購買，但目前在限時免費中，過了限免就要付 150 元台幣購買啦！錯過可惜～
Pic Scanner Gold 照片掃描：點我
△ 盡量挑選跟照片對比比較大的桌子或地板，另外照片之間不要隔太近，保持一公分以上的距離是最好。
△ 照片的放置距離不要離手機太近，跟手機邊框保持距離最佳，另外在掃描前點擊螢幕進行對焦，可以讓畫質更清楚。
△ 讓我們開始實測吧，把照片保持在畫面中間，看到鏡頭上出現 OK 就可以按下快門啦，掃描完成後點左上角三條線，選擇 Albums 查看剛剛拍得如何～
△ 照片方向不太對，沒關係點擊下面的 Rotate 來把照片轉正，效果好像不錯！點擊 Edit 能進入更多細微的編輯。
△ 增強裡面，可以根據不同場景增加濾鏡，包含高畫質、風景、食物、肖像、夜晚。
△ 來看看各種濾鏡的效果吧
△ 接著如果點擊裁切，可以調整各種需求比例、點擊調整的話可以進行照片參數調整。
△ 調整照片方向當然不是問題，照片效果裡面有更多濾鏡可以選擇了！
△ 各種濾鏡的效果
△ Pic Scanner Gold 真的是濾鏡控的福音，覺得內建的不夠用的話，可以到資源商店尋寶，全部免費下載！！！
△ 相框、貼圖、風格化的圖騰，全部都可以免費下載，真是太強大了。
△ 調整銳利度及增加相框
△ 本來不知道覆蓋是什麼？點進來才發現是遮罩，這翻譯太神啦！也可以幫照片加上文字。
△ 迷因？這又不知道是什麼翻譯了，實測之後翻成白話文就是上下字幕，找不到什麼詞可以形容ＸＤ
△ 對焦跟光暈（暈映是什麼啦）。
△ 瑕疵是滿特殊的功能，可以把照片中不該出現的人事物塗掉，飛濺效果可以保留想凸顯人、物的顏色，其他則是黑白。
△ 繪圖可以自由畫上塗鴉
△ Goodies 絕對是這款 APP 的特色，大家可能會想照片掃描完之後呢？它可以幫這些照片做成回憶影片自動播放再跟好友分享，或是製作年節電子卡片傳給好朋友。
△ 最近聖誕節快到了，客製化的卡片比傳送隨便一張貼圖更用心，還提供了照片可以做成其它的小禮物 idea。
Pic Scanner Gold 照片掃描：點我
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