手機掃描證件App

臨時有文件要翻拍傳給同事、朋友，有沒有掃描的 App 呢？之前有一款很知名、好用的 App 「全能掃描王」，不過日前爆出安全性問題，已被 Google 下架 (免費版)，今天要跟大家分享這款「Micsoroft Office Lens」就是最佳的替代工具啦，由微軟推出的 App，能夠直接當成隨身 PDF 掃描器並將照片作適當的銳化，支援文件、名片、白板、照片掃描，並立即輸出 PDF、PPT、Word、OneNote、圖片等格式，支援雙系統，可以說是手機必裝的 App 之一，大家趁著看到本文的機會，趕快收下來囉～

Micsoroft Office Lens 重點功能快速看：

  • 使用白板模式時，Office Lens 可剪裁並清除眩光和陰影
  • 使用文件模式時，Office Lens 可完美地剪裁影像並調整影像顏色
  • 可以選擇將掃瞄的圖片儲存到 OneNote、OneDrive 或是裝置上
  • 名片模式可擷取連絡人資訊，並將其儲存到通訊錄和 OneNote。這個功能在下列名片的效果最好: 英文、德文、西班牙文和簡體中文（即將支援更多語言）
  • 選擇將影像轉換成可自動儲存到 OneDrive 的 Word (.docx)、PowerPoint (.pptx) 或 PDF (.pdf) 檔案。

照片掃描App

△ Micsoroft Office Lens 支援 iOS 及 Android 雙平台，我這邊就用 Android 來做為示範，進入 Google Play 下載 ( 文末有載點 ) 並開啟，按下開始掃描就能夠將紙本的文件，快速轉轉為數位檔案。

手機掃描文件app

△ Micsoroft Office Lens 支援轉換的紙本類型包含：白板、文件、名片、相片，這邊小編用文件作為示範，將鏡頭對準文件之後，App 會自己偵測文件的位置，就算是傾斜的拍攝角度，也能夠精準偵測。最後按下螢幕下方的白色快門鍵，就可以一鍵完成拍攝。

Micsoroft Office Lens

△ 按下快門後，Micsoroft Office Lens 會自動針對文件調整對比度、亮度，將文件調整為較容易閱讀的狀態，此外我們也可以再針對文件進行裁切、上文字、塗鴉等編輯動作，全部都編輯完畢之後，點擊下方的打勾示就完成啦！

掃描文件App推薦

△ 輸出的格式包含圖片、PDF、OneNote、OneDrive、Word、PPT 等，大家如果需要快速將紙本文件數位化，比起用手機內建的相機，Micsoroft Office Lens 更符合我們的需求，特別是將圖片快速轉換為較容易閱讀的亮度與對比度，大家趕快收藏下來吧！

下載：
Micsoroft Office Lens（Google Play 下載）
Micsoroft Office Lens（App Store 下載）

Micsoroft Office Lens 手機 PDF 掃描器，照片 / 名片 / 證件 / 文件立即轉為電子檔 ( Android、iOS) 相關文章

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