手機拍照的文件，需要製作、掃描成 PDF 可以怎麼做？有些免費的 APP 可以將文件變成類似掃描風格的黑白文件，不過輸出時會有浮水印，最近小編發現 FineReader: Mobile Scanner App 這款 PDF 掃描器，不論 Android 還是 iOS 通通適用，還包 PDF 文字 OCR 辨識功能，可以輕鬆辨識文件中的文字檔案，這款 APP 原價要美金 12 元，目前推出限時免費下載活動，只要是你有手機的朋友就來領起來吧，或許有一天辦公會需要用到！另外還有一款線上的 Look Scanned，可以讓你的 PDF 看起來像是被影印過，效果也非常逼真，一起推薦給各位。

首先先到文章後方下載 ABBYY FineReader PDF，不論你是 iPhone 使用者還是 Android 使用者都能夠免費下載。

下載完成後打開，勾選來同意使用規範。

然後點選左上角的選單，找到 More... 這個按鈕。

長按 About 後，就可以叫出輸入序號的視窗。

最後輸入本次的活動序號：FRHEISE22 就可以完成兌換，本次的限時免費活動授權是 1 年份。

解鎖 Premium 後就可以享有無限制的掃描、還有 OCR 功能啦。

ABBYY FineReader PDF 操作非常簡單，只需打開 APP 然後拍攝要掃描的文件即可，掃描完成後有四種風格可以選，預設是黑白，還有原始、灰階與彩色。

以下是 ABBYY FineReader PDF 的主要功能：

文字辨識：可以自動識別掃描 PDF 文件中的文字，並轉換為可編輯的文字檔。



快速掃描：使用智能掃描技術，能夠快速建立 PDF 文件，並轉檔為高品質 PDF 文件。

雲端同步：能夠將掃描的文件同步到雲端。

文件處理：支援合併、分割、加密和解密等。

它還能自動辨識 PDF 裡的文字，並將結果顯示在畫面上，我們還可以複製並編輯文字。

最後可以選擇要將文件儲存為 PDF 或圖片，而且可以勾選高畫質選項，如此一來就可以獲得高畫質的 PDF 掃描文件，而且完全沒有浮水印，連結放在下面，各位趕快去領取吧。

下載：

ABBYY FineReader PDF ( Google Play 下載 )

ABBYY FineReader PDF ( App Store )