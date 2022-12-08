PDF 掃描 APP

手機拍照的文件，需要製作、掃描成 PDF 可以怎麼做？有些免費的 APP 可以將文件變成類似掃描風格的黑白文件，不過輸出時會有浮水印，最近小編發現 FineReader: Mobile Scanner App 這款 PDF 掃描器，不論 Android 還是 iOS 通通適用，還包 PDF 文字 OCR 辨識功能，可以輕鬆辨識文件中的文字檔案，這款 APP 原價要美金 12 元，目前推出限時免費下載活動，只要是你有手機的朋友就來領起來吧，或許有一天辦公會需要用到！另外還有一款線上的 Look Scanned，可以讓你的 PDF 看起來像是被影印過，效果也非常逼真，一起推薦給各位。

手機掃描 PDF

首先先到文章後方下載 ABBYY FineReader PDF，不論你是 iPhone 使用者還是 Android 使用者都能夠免費下載。

照片變 PDF

下載完成後打開，勾選來同意使用規範。

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然後點選左上角的選單，找到 More... 這個按鈕。

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長按 About 後，就可以叫出輸入序號的視窗。

手機掃描文件

最後輸入本次的活動序號：FRHEISE22 就可以完成兌換，本次的限時免費活動授權是 1 年份。

手機掃描 PDF

解鎖 Premium 後就可以享有無限制的掃描、還有 OCR 功能啦。

手機掃描文件 APP

ABBYY FineReader PDF 操作非常簡單，只需打開 APP 然後拍攝要掃描的文件即可，掃描完成後有四種風格可以選，預設是黑白，還有原始、灰階與彩色。

以下是 ABBYY FineReader PDF 的主要功能：

    • 文字辨識：可以自動識別掃描 PDF 文件中的文字，並轉換為可編輯的文字檔。
    • 快速掃描：使用智能掃描技術，能夠快速建立 PDF 文件，並轉檔為高品質 PDF 文件。
  • 雲端同步：能夠將掃描的文件同步到雲端。
  • 文件處理：支援合併、分割、加密和解密等。

手機掃描文件�

它還能自動辨識 PDF 裡的文字，並將結果顯示在畫面上，我們還可以複製並編輯文字。

ABBYY FineReader PDF

最後可以選擇要將文件儲存為 PDF 或圖片，而且可以勾選高畫質選項，如此一來就可以獲得高畫質的 PDF 掃描文件，而且完全沒有浮水印，連結放在下面，各位趕快去領取吧。

下載：
ABBYY FineReader PDF ( Google Play 下載 )
ABBYY FineReader PDF ( App Store )

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