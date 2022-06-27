Look Scanned

你曾經有上傳資料、文件到公家機關，被刁難要用「掃描」不能用拍照的經驗嗎？如果你曾經遇過類似的經驗，小編今天要來分享一個有趣的工具 Look Scanned，可以讓你的 PDF 檔案看起來就像是被掃描過的。如果你手邊有 PDF 電子檔，需要有看起來像是用掃描的效果，趕快跟著小編一起來實測看看成果如何。

線上掃描文件

進入 Look Scanned 之後，直接點擊 START SCANNING 即可。

PDF 掃描效果

點擊 Select PDF 來上傳你要處理的 PDF 文件，然後下面就有許多選項能夠讓我們自己調整，小編建議把第一、第二個開關打開，第一個開關打開是黑白掃描否則會是彩色的，第二個開關最經典，是掃描會產生的「邊框」。

接著下面就是一些細節調整，像是：掃描歪掉的程度、遮罩、噪點等...調整過程中隨時可以按下 Preview 預覽效果，確定都沒問題後按下 SAVE 就可以儲存到電腦啦。

掃描文件效果

接著來讓大家看看效果如何，左圖為原始 PDF 檔，右圖是 Look Scanned 處理過後的，模擬被掃描過的樣子。

PDF 線上掃描

這張小編則是把噪點提高，感覺更真實了！連結小編就放在下方啦，有需要「模擬」出實際文件掃描效果的朋友，趕快去試試吧。

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