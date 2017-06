New Old Stock 網址:http://nos.twnsnd.co/

老舊圖片素材哪裡找?艾倫推薦 New Old Stock ,站上全部都是復古老照片,大部份的圖片都是黑白的,不論簡報、網站上需要使用復古照片都可以來這裡找找看,雖然沒有搜尋功能,但大家一頁一頁瀏覽時彷彿也進入了時光隧道來到我們不曾參與的歷史畫面。▽ New Old Stock 網站頁面很簡單明瞭,瀏覽到網頁最底部的時候會看到 NEXT,按下後可以往第二、三....頁繼續瀏覽老照片。

▽ 每張照片的下方都有名稱,按下名稱就可以進入下載畫面。▽ 下載的網頁會直接連結 Flickr,右下方有下載的圖示,按下後可選擇我們需要下載的尺寸。▽ 該張老照片約是什麼時候拍攝的也有紀錄,New Old Stock 站上的復古照片都無版權,大家可以放心的下載使用。▽ 艾倫瀏覽了一下,找了幾張蠻喜歡的老照片和大家分享。圖片網址: https://www.flickr.com/photos/alberta_archives/24399980000/ ▽ 圖片網址: https://www.flickr.com/photos/nlireland/26482362184/ ▽ 圖片網址: https://www.flickr.com/photos/biblarte/32036625154/ ▽ 圖片網址: https://www.flickr.com/photos/twm_news/32941877791/ ▽ 圖片網址: https://www.flickr.com/photos/thenationalmuseumofdenmark/12745615033/ 這些復古照片都是歷史的見證,雖然我們來不及參予,透過 New Old Stock 讓我們回到那個年代....New Old Stock 網址: http://nos.twnsnd.co/