需要免費圖片素材、影片或音樂時，網路上如此多免費來源，一個一個找要找到什麼時候，有沒有更快速的方法？最近小編發現一個非常好用的 Stock House 免費素材搜尋神器，輸入一次關鍵字就可以找到超過 8 個以上來源，不需要一個一個慢慢找，讓我們能夠用最快的速度，找到免費圖片、免費影片以及免費音樂素材。如果你已經鎖定「免費圖庫」那我更推薦你用 Stock Photo Search，一次可以搜尋約 40 個免費圖片素材網站。

Stock House 相當特別，必須透過安裝 Google Chrome 擴充程式的方式來使用，文章後面準備好連結啦，直接點擊「加到 Chrome」即可新增完成。

新稱完成後，Chrome 右上方就會出現 Stock House 圖示，點擊一下即可開啟搜尋頁面。

接著在這邊就可以輸入你要尋找的免費圖片關鍵字啦，圖片的部分支援的圖庫有：Unsplash、Pexels、Pixabay、iStock、Visual Hunt、Stock Snap、Shutterstock、Free Range 及 Shopify Burst。

選好你想搜尋的關鍵字及圖庫後按下 Search，瀏覽頁籤就會直接開啟所有勾選的圖庫，並搜尋我們輸入的關鍵字，這樣一來輸入一次關鍵字，就能夠搜到所有大圖庫的圖片啦！

免費影片素材的部分支援：Pixabay、Videezy、Pond5、iStock、Vimeo Free、Pexels、Shuttestock、Videvo 及 Clip Canvas。

最後免費音樂素材的部分，支援：NoCRSounds、Videvo、Clip Canvas、SoundEffects+、Pond5、Sound Bible 及 Pexels。整體來說 Stock House 幾乎可以滿足各種免費素材搜尋，而且搜尋一次就能夠找到同類型最大的來源，有需要的朋友我將連結放在底下，趕快去新增到 Chrome 吧。

下載：

Stock House （Chrome 下載）