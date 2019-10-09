台灣人工智慧實驗室

只是想要有背景音樂播放，卻不知道要聽什麼嗎？由 PTT 創世神創立的台灣人工智慧實驗室又推出全新 AI 作品啦，打開「雅婷鋼琴師」跟她說說你的心情，馬上就有 AI 創作的鋼琴音樂可以聽，是一個全新音樂體驗，打造聽歌不需要歌單，讓音樂直接與你對話，目前只支援 Android 系統，聽起來有點神祕、奇妙，讓小編帶你來實際操作一遍看看吧！

免費鋼琴音樂

△ 首先進入 Google Play 商店，就可以下載雅婷鋼琴師啦 ( 文章最後方有下載連結 )，下載之後打開 APP，就可以看到上圖的畫面，不用懷疑這就是 APP 所有的畫面，沒有其它畫面了，那要如何操作呢？

雅婷鋼琴師

△ 按住畫面中央，開始對雅婷說出自己的心情，可以隨意亂說，例如：我想睡了，來點適合睡覺的音樂，或是我工作無法專心，給我來點專注的音樂...之類的，總之只要跟鋼琴家雅婷說句話，她就會依據你的語言即興創作，滿足使用者的需求。

免費背景音樂

△ 是不是相當神奇呢！如果覺得音樂不準的話，可以對雅婷多說幾句內心話，搞不好她就會更懂你心囉 XD 其實這不是台灣人工智慧實驗室的第一個作品，關於其他作品，你可以參考下方的雅婷逐字稿：

逐字稿免費工具

「雅婷逐字稿」可以邊錄音邊幫你自動打字，由台灣人工智慧實驗室 AILabs 開發的雅婷逐字稿，不論在會議記錄、生活備忘、訪談紀錄、課堂錄音等，「雅婷逐字稿」都可以精準且快速的幫我們自動打完逐字稿，以往要一個小時起跳的逐字稿，現在錄音完成實就同步完成，我們只需要做確認、更正的工作就行了，此外除了她也是一款鍵盤，在語音輸入上，也可以精準辨識台灣人的國語！大大提升打字、溝通效率。

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雅婷鋼琴師（Google Play 下載）

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