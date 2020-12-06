Spaces.fm 擁有 9 種超優質的大自然音效，讓你在讀書或工作上更能專注！

當你要下定決心要開始好好讀書或上班時，是否常被周遭的事物干擾而分心呢？就讓「Spaces.fm」免費優質的大自然線上播放器來幫助你吧！Spaces.fm 在網站首頁有提供 Sandy Beach、Rainy Monday 以及 Green Forest 三組環境音效組合，能夠讓你心境更沈穩更專注，不過大家要先在網站中註冊才可聆聽，若你覺得 Spaces.fm 給你的環境音效組合你不喜歡，網站也有提供 9 種環境音效讓你自由組合搭配，就讓我們往下看如何使用吧！更多優質的環境音效網，可以參考這兩款 NoizeNoisli 舒適環境音效網。

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當我們進到 Spaces.fm 網站後，要先註冊才能聆聽網站中的環境音效以及使用混音功能。註冊很快且網站不會要你信箱認證，你只要隨便輸入名字以及你記得住的信箱及密碼就好。

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註冊完登陸後，便可在網站首頁給中點擊三種環境音效組合開始聆聽。網站還說戴上耳機可讓你享受更好的立體環境音效！

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在聆聽的過程中，可在網頁中調整音量大小、快進、倒退、暫停等功能。若你覺得 Spaces.fm 給你的環境音效組合你不喜歡，你可以點擊網頁右上角的「選單」進入混音頁面。

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在混音頁面中，共有森林、雨聲、雷聲、水聲、風聲、蟲叫、海灘、鳥叫、叢林等 ９ 種優質的大自然音效讓你自由作搭配，並各別調整音量大小，調整好之後可按下右下角的「Save your mix」來保存。當你覺得自己無法專注或想讓身心放鬆時，便可戴上耳機打開 Spaces.fm 大自然線上播放器，開始聆讓你專注又能讓心情平靜的大自然音效吧！

Spaces.fm：https://spaces.fm/

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