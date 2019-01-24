你在尋找音效嗎？知名英國廣播公司 BBC 公開 16,000 種音樂素材，BBC 將從 1922 年累積至近，有將近 100 年的音效全部公開給大家使用，以 WAV 的格式下載，可以做為個人用途、教育用途、研究用途等，總共有超過百種以上的分類，累積將近一百年的音效藏量可以說是相當豐富，全部都可一鍵預覽播放，如果你正在找音效趕緊將 BBC 公開的 BBC Sound Effect 音效免費資源庫收下吧！
BBC Sound Effect 音效免費資源庫：http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
△ 分類相當詳細，包含：軍隊、嬰兒、氣球、機場、鬧鐘等，簡單從最上面數下來，就有超過上百種的分類，我想這是目前見過最齊全的音效庫之一，當然如果覺得上百種的分類還是太多，可以直接到右方的搜尋欄位搜尋關鍵字最快速！
△ 最下方就是所有的音效啦！從音效名稱就可以大概知道這個音檔裡面的聲音，描述得非常詳細，此外可以看到音效時間長度、標籤，也可以直接點擊播放鍵，在下載前預覽播放這個音效，若確定是自己要用的音效，直接點擊右方的 DOWNLOAD 鍵就可以下載到電腦啦！
BBC Sound Effect 授權範規範
△ BBC Sound Effect 使用 RemArc 授權方式，版權仍然在 BBC 身上，不過教育用途、研究用途、個人用途、非商業用途通通可以使用，至於商業用途的話，則必須告知 BBC 並付費下載才可以合法使用喔！大家在使用前，可以到這邊閱讀一下 RemArc 的授權規範，不過非商業用途就不在此限，可以免費下載使用沒有問題！
BBC Sound Effect 音效免費資源庫：http://bbcsfx.acropolis.org.uk/