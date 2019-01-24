BBC Sound Effect 超過 1.6 萬音效素材，將累積近 100 年歷史的音樂公開免費下載

2019-01-24 02:33:58 9M87
免費配樂下載

你在尋找音效嗎？知名英國廣播公司 BBC 公開 16,000 種音樂素材，BBC 將從 1922 年累積至近，有將近 100 年的音效全部公開給大家使用，以 WAV 的格式下載，可以做為個人用途、教育用途、研究用途等，總共有超過百種以上的分類，累積將近一百年的音效藏量可以說是相當豐富，全部都可一鍵預覽播放，如果你正在找音效趕緊將 BBC 公開的 BBC Sound Effect 音效免費資源庫收下吧！


BBC Sound Effect 音效免費資源庫：http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

免費音效庫
△ 點擊連結進入 BBC Sound Effect 主畫面，上方有關於這個免費音效庫的簡單介紹及授權說明，下方就則是可以看到分類、搜尋欄位及音效們，所有音效都有相關標簽，可以快速依照分類找到對應的音效。

BBC免費音效

△ 分類相當詳細，包含：軍隊、嬰兒、氣球、機場、鬧鐘等，簡單從最上面數下來，就有超過上百種的分類，我想這是目前見過最齊全的音效庫之一，當然如果覺得上百種的分類還是太多，可以直接到右方的搜尋欄位搜尋關鍵字最快速！

免費音效下載

△ 最下方就是所有的音效啦！從音效名稱就可以大概知道這個音檔裡面的聲音，描述得非常詳細，此外可以看到音效時間長度、標籤，也可以直接點擊播放鍵，在下載前預覽播放這個音效，若確定是自己要用的音效，直接點擊右方的 DOWNLOAD 鍵就可以下載到電腦啦！

BBC Sound Effect 授權範規範

免費音效素材

△ BBC Sound Effect 使用 RemArc 授權方式，版權仍然在 BBC 身上，不過教育用途、研究用途、個人用途、非商業用途通通可以使用，至於商業用途的話，則必須告知 BBC 並付費下載才可以合法使用喔！大家在使用前，可以到這邊閱讀一下 RemArc 的授權規範，不過非商業用途就不在此限，可以免費下載使用沒有問題！

BBC Sound Effect 音效免費資源庫：http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

BBC Sound Effect 超過 1.6 萬音效素材，將累積近 100 年歷史的音樂公開免費下載 相關文章

訪客留言

BBC Sound Effect 超過 1.6 萬音效素材，將累積近 100 年歷史的音樂公開免費下載 參考資料

Kaboompics 免費圖庫 | 綠色工廠 - 綠色工廠 提供你豐富的軟體、3C、美食旅遊、單車、生活綜合資訊
Kaboompics 高品質免費圖庫，CNN、BBC 都在用的圖庫，免費圖庫,免費圖片下載,免費圖片素材下載,免費資源,KaboompicsKaboompics 收藏超過 600 萬張高畫質圖片，總下載次數超過 400 萬次，搜尋方式超齊全，垂直、水平、顏色、種類都可以篩選，知名媒體也 ...
設計素材 - 李介介的介入影像
vimeo 是知名的影片串流平台，除了讓大家上傳影片之外，也提供免費音樂配樂及音效庫，上萬個免費音樂素材，每個音樂有 ... 設計簡單、乾淨，具備搜尋功能可以快速搜尋你需要的素材，同時也列出了最熱門、最多人下載以及隨機推薦的免費 ...
電影音效素材 - 娛樂社
後面兩個是英文的，是國外很大的免費音效分享站 資料庫都很豐富，可以輔助交換使用 ... BBC所提供！超過 ... 近十萬種音效免費讓你下載 – Soundsnap - 0與1 的邂逅 blog.joaoko.net... 使用，不管該專案是商業性質與否。因此對於從事多媒體設計、音樂製作 ...
3cTim哥生活的日常 - YouTube
**音樂與音效取自Youtube及Youtube音樂 庫 #Apple#蘋果#Macbookair Show less Read more 【3cTim哥Apple蘋果開箱 ... 2019跨年到了在外面一整天,所以這裡整理了五樣省電技巧,讓你在跨年時候不會沒電,順便也推薦大家必帶3樣跨年神器喔! ...
音效- 优设网- UISDC
本文要推荐的「DUST SOUNDS」是一个日本免费音乐音效网站，提供循环音乐、背景音乐、音效和声音素材，主要 ... BBC 官方资源！16000 个音效素材免费下载！
[心得] 【Music Maker 2013 PREMIUM酷樂大師 中文版 開箱文 狂推大推薦!!!】 | T17 討論區 - 一起分享好東西
Music Maker酷樂大師提供超過5000個全新及獨家的音樂素材庫，並且可免費再下載1000個素材庫! ... Music Maker酷樂大師提供超過5000個全新及獨家的音樂素材庫，並且可免費再下載1000個素材庫! 透過Music Maker 簡單易上手的特色，你可以輕鬆處理任何 ...
BBC公開百年音源資料庫，1.6萬種聲音檔案免費下載｜數位時代
BBC公開百年音源資料庫，1.6萬種聲音檔案免費下載 ... 專頁中收錄了超過16,000種類的音源素材。 ... 免費音樂下載！9大網站成為你的素材寶庫.
BBC 免費推出大自然抒壓音樂電影，50個小時的地球視覺音景 - 電腦玩物
而除了推出免費的50 個小時大自然慢電視節目外， BBC 也有根據其新聞製作的免費線上英語教材可以下載：「BBC 英語教學中文站：豐富專業免費 ... 辦公室紓壓音樂：工作室必備的10 種讓辦公室變成咖啡館主題音樂音效 .... 例如之前推薦的「Storyline Online 知名演員教你朗讀童書給孩子聽，完全免費！ .... 十一月16.
首頁 - 批踢踢實業坊
期許在網際網路上建立起一個快速、即時、平等、免費 ，開放且自由的言論空間。批踢踢實業坊同時承諾永久學術中立，絕不商業化、絕不營利 ...
免費聽音樂 App 推薦！Spotify KKBOX 外的10大選擇
10大免費音樂音效素材下載網站：商業影片也能用上！ 2016/2/29 補充推薦：Jamendo 超過50萬首免費音樂 mp3 下載與 App 播放 1. （目前台灣無法使用）8tracks playlist radio： 真人推薦的萬種情境歌單 8tracks playlist radio Android App 8tracks playlist radio ...