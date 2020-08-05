Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

很多人喜歡安靜的工作，但是太安靜容易受到雜音干擾，那該怎麼辦呢？這次要介紹的 Noisli 是能幫助放鬆環境白噪音線上工具，全球因為疫情影響導致很多人在家工作，居家工作的環境也被重視，像是如何讓工作時更容易保持專注、身體放鬆的白噪音，還有在家也能健身、運動伸展的健康 App 之類等等相關產品。Noisli 對許多人來說，是一個可以提高專注力工作的好幫手，如果家裡上班太安靜或外在干擾聲音太多，可以試試看播放 Noisli多種白噪音音效來提高專注力，可放鬆身心，讓工作的效率更好。

Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

首先打開 Noisli 的官網，可以在下方的 Listen to this Playlist 試聽看看，想要體驗更完整的音效必須登入才行。

Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

登入方式可用 Google 或是當場註冊，記得要點選同意才能進去。

Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

進到 Noisli 後，我們可以看到許多不同類型的音效。

Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

網站本身也很特別，會隨著時間慢慢的改變背景顏色，搭配樹林間的音效，彷彿來到夜晚森林一般。

Noisli 多種幫助放鬆環境音效，創造提高專注的完美環境

每個音效都是獨立出來的，看個人需求去搭配自己所愛的環境音效，聲音大小都可調整，讓音效更具真實、臨場感。

Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

目前 Noisli 官網預設音效只有前面三個免費給大家使用，後面的必須花錢升級才能做使用，不過我覺得基本的音效就很夠我用了，不再需要花錢升級，不過想體驗更好的白噪音音效，還是能去做升級的動作。

Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

右上角有三個選項，從左到又分別是 : 網站音量大小、記事本、設定。

Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

打開「設定」沒有升級的話，只能調整聽白噪音的時間，時間沒有限制，預設是設在 25 分鐘。

Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

打開「記事本」工具，可讓你在網頁內撰寫文字內容，能夠下載、儲存及檢視，這些文字會被自動儲存於網站內，即使是關閉瀏覽器或分頁標籤，你所打的內容仍會在下次開啟時出現。不過裡面寫到：這項功能目前仍在 Beta 階段，當然也可以搭配 Noisli 的環境音效功能來一同使用，效果會更加理想喔！Noisli 是一個讓人身心放鬆，又能提高注意力來讓提升工作效率，如果因為疫情在家工作煩悶不能出門的朋友，可以試試看 Noisli 的環境音效，能夠讓你緩和不安的情緒，同時也能讓你身體放鬆，不被周遭環境應影響自身心情。

網站：http://www.noisli.com/
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