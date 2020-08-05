很多人喜歡安靜的工作，但是太安靜容易受到雜音干擾，那該怎麼辦呢？這次要介紹的 Noisli 是能幫助放鬆環境白噪音線上工具，全球因為疫情影響導致很多人在家工作，居家工作的環境也被重視，像是如何讓工作時更容易保持專注、身體放鬆的白噪音，還有在家也能健身、運動伸展的健康 App 之類等等相關產品。Noisli 對許多人來說，是一個可以提高專注力工作的好幫手，如果家裡上班太安靜或外在干擾聲音太多，可以試試看播放 Noisli多種白噪音音效來提高專注力，可放鬆身心，讓工作的效率更好。

首先打開 Noisli 的官網，可以在下方的 Listen to this Playlist 試聽看看，想要體驗更完整的音效必須登入才行。

登入方式可用 Google 或是當場註冊，記得要點選同意才能進去。

進到 Noisli 後，我們可以看到許多不同類型的音效。

網站本身也很特別，會隨著時間慢慢的改變背景顏色，搭配樹林間的音效，彷彿來到夜晚森林一般。

每個音效都是獨立出來的，看個人需求去搭配自己所愛的環境音效，聲音大小都可調整，讓音效更具真實、臨場感。

目前 Noisli 官網預設音效只有前面三個免費給大家使用，後面的必須花錢升級才能做使用，不過我覺得基本的音效就很夠我用了，不再需要花錢升級，不過想體驗更好的白噪音音效，還是能去做升級的動作。

右上角有三個選項，從左到又分別是 : 網站音量大小、記事本、設定。

打開「設定」沒有升級的話，只能調整聽白噪音的時間，時間沒有限制，預設是設在 25 分鐘。

打開「記事本」工具，可讓你在網頁內撰寫文字內容，能夠下載、儲存及檢視，這些文字會被自動儲存於網站內，即使是關閉瀏覽器或分頁標籤，你所打的內容仍會在下次開啟時出現。不過裡面寫到：這項功能目前仍在 Beta 階段，當然也可以搭配 Noisli 的環境音效功能來一同使用，效果會更加理想喔！Noisli 是一個讓人身心放鬆，又能提高注意力來讓提升工作效率，如果因為疫情在家工作煩悶不能出門的朋友，可以試試看 Noisli 的環境音效，能夠讓你緩和不安的情緒，同時也能讓你身體放鬆，不被周遭環境應影響自身心情。

網站：http://www.noisli.com/

（iOS 下載、Android 下載）