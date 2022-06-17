Blackmagic Fairlight Sound Library

你需要專業錄音等級的免費影片音效素材嗎？最近小編發現收購知名剪片軟體達文西的澳洲公司 Blackmagic 推出錄音室等級高品質免費音效讓大家下載，它們提供了 Fairlight Sound Library 共 500 款音效素材包，像是腳步聲、喇叭聲、水聲等各式影片需要的音效通通有，最重要的是能夠商業使用，有需要的朋友趕緊收下吧。另一個比較多人使用的音效庫 Mixkit Sound 有超過 1000 款音效，歡迎大家一起收下。

免費音效下載

進入 Blackmagic 網站的支援頁面後，點擊上方 DaVinci Resolve 和 Fusion 軟件，然後找到下方拉到下載位置的 2020/12/7，就可以找到載點囉，懶得找的朋友小編幫各位整理在文章後方，有提供 Windows、Mac 雙系統版本。

免費音效下載

最後輸入個人資料就進行下載啦，檔案大小大約是 1GB。

免費音效素材

下載之後安裝 Blackmagic Fairlight Sound Library。

影片音效下載

安裝完必後什麼是都不會發生，小編找了很久才找到音樂素材的資料夾，這邊提供給各位參考：C:\Users\使用者名稱\Movies\Fairlight Sound Library\Media Files，所有的音效檔都是 WAV 格式，連結小編放下面，趕快去下載起來吧。

https://www.blackmagicdesign.com/cn/support/family/davinci-resolve-and-fusion

下載：
Fairlight Sound Library（Windows 下載）
Fairlight Sound Library（Mac 下載）

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