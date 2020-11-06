免費音效下載

後製影片花最久時間的，「找音效、背景音樂」絕對是前幾名之一，你也常常花很多時間找音效嗎？最近小編發現 Mixkit Sound 音效素材庫，裡面收藏超過 1000 個音效，專門提供給影片創作者，全部免費使用，且無須標註來源，有非常詳細的音效分類，包含：大自然音效、科技音效、動物音效、人類音效、遊戲音效等超過幾十種分類，無須註冊會員、留下個人資料即可下載，提供下載 Wav 音效格式，各位影片創作者們趕快把這個音效庫加入口袋清單吧。（PS Mixkit 本來只有提供免費可商用影片素材，後來連音效素材也一併免費提供）

免費音效下載

進入 Mixkit Sound 音效素材庫首頁後，可直接在搜尋欄位輸入音效關鍵字尋找自己需要的情境。

片頭音效

當然 Mixkit Sound 也有詳盡的音效分類，共超過數十種，可直接在網頁上方橫幅找到分類，包含有：過渡音效、大自然音效、科技音效、動物音效、交通工具音效、人類音效、戰爭音效、樂器音效、生活風格音效、電玩音效等。

遊戲音效

按下「播放鍵」可預覽播放音效，區塊內可看到音效長度、音效名稱及音效標籤，要下載的話按下箭頭圖示就會直接儲存到電腦中囉，完全無須輸入任何個人資訊或登入會員。

常用音效

Mixkit Sound 音效素材庫所有的音效素材全部都可以免費使用，且不需任標住來源，商業使用、個人使用通通 OK。下面小編幫大家整理五款常用的影片音效：

卡通音效

下載：過渡音效下載

按鈕音效

下載：自然音效下載

科技音效下載

下載：科技音效下載

動物音效下載

下載：動物音效下載

交通工具音效下載

下載：交通工具音效下載

Mixkit Sound 音效素材庫，超過 1000 款免費可商用音效下載 相關文章

訪客留言

Mixkit Sound 音效素材庫，超過 1000 款免費可商用音效下載 參考資料

Mixkit - CC0 可商用免費影片、音樂素材下載- TechMoon 科技 ...
2020年2月22日 — Mixkit 影片素材網站當中所有的影片都可以免費下載，同時也能作為商業用途使用，是由全世界眾多無私的貢獻者、創作者自由提供高畫質的影片&nbsp;...
有哪些不错的音效素材网站？ - 知乎
Adobe Audition Sound Effects 免费无版权音效包。预先分类好了，淘宝奸商拿这个卖钱。 OpenGameArt.org 不少有趣小众的游戏音效. Download Sound Effects&nbsp;...
Mixkit Music 免費MP3 音樂素材下載，網站也提供影片和插圖
打開Mixkit Music 網站後可以看到搜尋框，下方是近期加入的音樂音效素材，依照說明，這些音樂檔案皆能免費使用於你的影片製作或下一個專案。 Mixkit Music.
淘声网 - toSound声音搜索引擎 - 免费音效素材资源|视频游戏配乐下载
淘声网是全球免费声音素材聚合平台,独创toSound“吐司”声音搜索引擎,搭配AudioDown智能下载方案,游戏音效,影视配乐,实地录音,节奏音源,音乐样本,海量音频素材一键获取,免费
Mixkit 免費可商用的高畫質影片素材庫，多主題過場免費下載
Mixkit 免費可商用的高畫質影片素材庫，多主題過場免費下載 工作愈忙愈要懂得深戲，高強度休閒幫助恢復高強度工作動力 Google Inbox 停用後，五個還能自動整理旅遊行程郵件的方法 用符合人性的 123 行動清單，開始更有成就感與動力的工作週
這些免費的音效素材網，你還去哪裡找短視頻配音？ - 每日頭條
中國最大的數字娛樂免費素材下載網站,免費提供免費的音效配樂|3D模型|視頻|遊戲素材資源下載。愛給網分類的很細，根據各行業，用途，場景等進行分類，甚至還有設計的教程課程而且還是免費的，國內免費的素材網不可多的。 ...
11大免費音樂音效素材下載網站：商業影片也能用上！｜數位時代
最後這個網站提供很簡單的方式可以找到不同的情境音效，免費下載後可使用於商業影片，只要標註創作者姓名即可。 以上，就是我目前收集到的 11 大免費音樂、音效素材下載網站，可以讓我們製作影片、簡報時輕鬆找到適合的素材，那麼，你還有其他推薦嗎？ ...
Mixkit Sound Effects 提供超過 3,000 首免費音效素材，讓你的影片更加生動，個人、商用皆可 - LINE購物
Mixkit Sound Effects 介紹 Mixkit 這網站，一開始原本只有提供 高畫質影片 ，但隨後陸續增加不少素材，像是 高品質藝術圖、插圖 等等，最近他們又新增了音效專區 Mixkit Sound Effects ，而且一次就提供超多數量與分類，從 大自然 、科技、動物、交通、人類、一直 ...
音樂音效 – 免費資源網路社群
2020/8/17 · 免費資源網路社群介紹過不少音樂音效相關的音訊素材資源，大部分使用者可能較常接觸到音樂，如果需要音效特效素材還不一定找得到，這時候記得善用 Google 搜尋，那麼什麼時候會用到音效呢？ 可能是製作影片、廣播節目、投影片、應用程式或網站開發，加入一些音效能 ...
音效素材– 免費資源網路社群
Mixkit Music 免費MP3 音樂素材下載，網站也提供影片和插圖 ... 其實直接尋找官方提供的「YouTube 音效庫」音樂素材會更安全，不過可能很 ... 製作網頁或投影片經常需要圖片，可以從網路上各個免費圖庫搜尋無數素材，對於影片創作者來說，音樂音效素材 ... BBC Sound Effects 收錄16,000 個音效聲音素材WAV 格式免費下載.