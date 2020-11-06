後製影片花最久時間的，「找音效、背景音樂」絕對是前幾名之一，你也常常花很多時間找音效嗎？最近小編發現 Mixkit Sound 音效素材庫，裡面收藏超過 1000 個音效，專門提供給影片創作者，全部免費使用，且無須標註來源，有非常詳細的音效分類，包含：大自然音效、科技音效、動物音效、人類音效、遊戲音效等超過幾十種分類，無須註冊會員、留下個人資料即可下載，提供下載 Wav 音效格式，各位影片創作者們趕快把這個音效庫加入口袋清單吧。（PS Mixkit 本來只有提供免費可商用影片素材，後來連音效素材也一併免費提供）

進入 Mixkit Sound 音效素材庫首頁後，可直接在搜尋欄位輸入音效關鍵字尋找自己需要的情境。

當然 Mixkit Sound 也有詳盡的音效分類，共超過數十種，可直接在網頁上方橫幅找到分類，包含有：過渡音效、大自然音效、科技音效、動物音效、交通工具音效、人類音效、戰爭音效、樂器音效、生活風格音效、電玩音效等。

按下「播放鍵」可預覽播放音效，區塊內可看到音效長度、音效名稱及音效標籤，要下載的話按下箭頭圖示就會直接儲存到電腦中囉，完全無須輸入任何個人資訊或登入會員。

Mixkit Sound 音效素材庫所有的音效素材全部都可以免費使用，且不需任標住來源，商業使用、個人使用通通 OK。下面小編幫大家整理五款常用的影片音效：

下載：過渡音效下載

下載：自然音效下載

下載：科技音效下載

下載：動物音效下載

下載：交通工具音效下載