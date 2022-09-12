免費音樂素材

剪影片需要獨特的背景音樂嗎？沒錯！如果使用　YouTube 的音樂素材庫很容易就跟別人撞音樂了，最近小編發現 Chosic 免費背景音樂素材庫，裡面收藏了超過 1000 首免費背景音樂提供我們使用，分類詳細、無須登入即可下載、可商業使用，非常鍵有在剪輯影片、經營 YouTube、製作遊戲的朋友，可以將這款優質的免費音樂素材庫收藏起來喔。如果覺得這些還不夠，另一款 Sampld 音樂素材庫全站可免費商業使用，也一起收藏起來吧。

可商用音樂素材

進入 Chosic 就可以看到免費音樂有許多分類，項是 Vlog、趣味、遊戲、開心、難過、放鬆、平靜、節奏、浪漫、電影、生日等...，每一種分類都有顯示音樂數量。或者也可以透過上方的搜尋欄位輸入關鍵字直接查找。

免費背景音樂

再往下滑就能夠看到音樂名稱、下載次數、相關標籤等，點擊播放按鈕可以試聽，右側標籤處下方，點擊 MORE TAGS 就能看到更多分類。

影片背景音樂

點擊音樂名稱進入後，就可以看到更多資訊，包含免費授權需要揭露的訊息，下方也可以斗內給此音樂素材的創作者，按下 Free Download 按鈕之後，就可以下載背景音樂到電腦囉。

開心背景音樂

下載後還會再次跳出授權規範、須知，請大家務必遵守才能使用，基本上只要貼上授權資訊，基本上就可以將背景音樂用於商用影片中，小編把此免費音樂素材庫連結放在下方，各位趕緊收下吧！

傳送門：Chosic

Chosic 免費可商用背景音樂素材庫，超過 1000 首 YouTube / 遊戲 / 電影皆可用 相關文章

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Chosic 免費可商用背景音樂素材庫，超過 1000 首 YouTube / 遊戲 / 電影皆可用 參考資料

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