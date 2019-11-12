動作背景音樂下載

你知道製作影片時背景音樂不能亂放嗎？這關係到版權的問題，因此在加入背景音樂的時候，最好使用免費可商用的音樂素材，今天要跟大家分享這款來自 Music Maker 的免費音樂素材包，可以個人使用、商業使用，這個音樂素材包是由音樂創作者 Evgeny Teilor 所提供，他平時專門為電視節目、電影或廣告製作音樂，而他在網站上釋出這個免費音樂素材包提供給大家使用，然而這次的取得過程有點繁瑣，一起來看看如何取得吧。更多音樂素材，你也可以參考：BentenSound 免費音樂素材，豐富影片背景音樂下載

動作背景音樂下載

△  進入首頁之後點擊下方 Get Free Universal Pack 取得免費的音樂素材包。

教育背景音樂下載

△ 接著在右下角的地方可以輸入金額，當然這邊的金額可以輸入 0 元，如果你心有餘力的話可以斗內給對方，金額輸入完畢之後，點擊下方的 Add to Cart 來加入購物車。

免費背景音樂下載

△ 加入購物車之後，畫面的右上方會出現付款按鈕。

Music Maker

△ 按下付款之後，輸入電子郵件地址，下載連結會直接發送到電子郵件中。

政治相關背景音樂下載

△ 然後到 email 收信，就可以看到信裡面的連結 Download 點擊下去。

影片配樂下載

△ 之後會看到兩個 PDF 檔案，把第二個 PDF 檔下載下來，打開第二個 PDF 檔之後，就可以在裡面看到下載按鈕 Download Free Pack。

科技相關背景音樂下載

△ 點擊之後音樂素材都儲存在這個 Dropbox 裡面，共有 35 首音樂檔案，每個分類都有 5 個範例音軌，直接按右上方的下載就可以儲存到電腦裡面了，有需要的人趕快去取得吧，下面幫大家準備好連結囉。

傳送門：Music Maker

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