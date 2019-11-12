你每個月加油花費很兇嗎？今天帶來一個好消息，因應電子支付的浪潮，中油推出「中油 Pay」，民國 109 年 3/31 前下載專用 App 並綁定最高送 200 元，儲值加油再享最高 8.8% 回饋！另外，中油與中國信託推出聯名卡，聯名卡整合了中油 VIP 會員卡，享有會員雙點整合、綁定儲值等多重回饋，加油族趕快跟著小編辦起來，長期下來可是省了一大筆啊！

△ 首先來取得第一種好康，只要註冊會員就有了，我們先下載「中油 Pay」App，下載之後註冊會員，登入之後可以看到今日油價等，但那不是我們的重點，來看看註冊之後獲得什麼好康~

△ 因為現在正在活動中，註冊登入後，就可以立馬獲得「中油 VIP 會員點數」 5000 點（價值約 50 元）、洗可麗洗衣精優惠券 50 元。

△ 領完上面兩種好康之後，若你心有餘力可以來辦理第三種好康，也就是綁定中油聯名卡，可以領取 50 元電子油券。沒有聯名卡的話，直接打開 App 找到支付管理，設定支付密碼。

△ 這邊就可以直接線上申請中油聯名卡，辦這張卡綁定後，好處第一點就是終身免年費，再來就是加油有各種現金回饋，包含：行動捷利卡線上儲值 5% 回饋、加油時用中油 Pay 享有中油 VIP 點數 3% 送（汽油 1 元 3 點、柴油 2 元 3 點）及中信紅利點數 0.8%（御璽卡 30 元 3 點、白金卡 30 元 2 點）

中油 Pay 申辦中油聯名卡需準備什麼證件？

持卡情況 準備資料 已持有中國信託信用卡者

( 不限中油卡，如 101 卡、漢神卡、環球卡等均可 ) 無，請依網頁申辦引導即可完成申辦 未持有中國信託信用卡者 1. 身分證正反面影本

2. 薪資扣繳憑單或其他財力證明，如近三個月

之薪資證明/撥薪存摺，近二個月活儲存摺

等

3. 固定年收入 20 萬以上，可申請白金卡；固

定年收入 40 萬以上，可申請御璽卡

4. 外籍人士請另備居留證正反面影本及護照

影本

5. 大專院校學生除須附上學生證及身分證正

反面影本，且年收入需 10 萬元以上

另外申辦中國信託中油聯名卡，核卡 30 天內痔中油加油站或線上儲值，累積達 88 元，贈 100 元加油金。首筆捷利卡線上儲值金額滿千送百 ( 新用戶最高回饋 500 元電子油券、新卡最高回饋 200 元電子油券 )

捷利卡是什麼？

功能與回饋 中油 Pay 行動捷利卡 實體捷利卡 備註 加油站現金加值 ○ ○ 限中油直營站加值 信用卡線上加值 ○ X 限使用中油聯名信用卡 加值回饋 ○ ○ 1.僅提供行動捷利卡以中油

聯名信用卡線上加值，依

行銷活動內容給予回饋

2.現金加值單次加值金額滿

3,000 元享 1.1%回饋 加油消費 ○ ○ 洗車、快保、複合商店

消費 ○ ○ 代收繳款服務 X X

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