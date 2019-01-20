免費背景音樂及音效除了到 YouTube 音樂庫及 Facebook 音樂資料庫，還可以到哪裡下載呢？今天跟大家分享一款來自日本的 DUST SOUNDS，是一個完全免費的音效、背景音樂網站，分別有四大類型音樂可以下載：Emsemble (合奏)、Solo (獨奏)、Techno (高科技舞曲) 及音效，四大分類下又分為 五種曲風，支援 MP3、WAV 及 OGG 三種下載格式，不須註冊會員、不須登入就可以免費下載使用，使用時完全不須標註出處與來源，可商業使用，這麼好康還部趕緊將這個優質的日本音效網站收下！
△ 進入 DUST SOUNDS 之後，主畫面相當乾淨，往下滑就可以看到最新的音效及背景音，直接點及就可以預覽播放，每一個音訊的小縮圖中，可以看到資訊有音樂長度、作者等。
△ 上方有前面提到的四個分類，Emsemble (合奏)、Solo (獨奏)、Techno (高科技舞曲) 及音效。
△ 點擊進入大分類之後，最上方還有次分類，分別為 POP、Rock、HIPHOP、JAZZ、FUNK 等五種曲風，預覽播放之後，若想要下載直接點擊下方「DOWNLOADページへ」就可以啦！
△ 點了 DOWNLOADページへ 之後，就會跳轉到選擇下載格式的頁面，支援下載的格式有 MP3、WAV 及 OGG 三種，真的完全不用登入、輸入 Email 等個人資料就可以下載囉，除此之外 DUST SOUNDS 裡面的音樂全都可以商業使用，而且不需註明出處來源，可以放心使用沒有問題！
△ 選擇萬下載格式後，點下方的綠色區塊，就可以啦！
△ 大家有點耐心，下載的跳轉頁面要跳 3 次，但這是最後一次啦，看到這個畫面，點擊旁邊的 3 個點點，按下下載就會儲存到電腦中啦！免費、免登入、免註明來源出處，這麼佛心的音樂、配樂網站，不好好儲存在書籤中怎麼對得起自己~趕快收藏下來吧！
DUST SOUNDS：http://dust-sounds.com/