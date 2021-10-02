Mubert Render

剪影片常常卡在「背景音樂」這關？最常發生就是找不到符合自己需求的音樂，最近小編發現一個炫砲又實用的免費音樂素材網站，Mubert Render 免費背景音樂素材網站，跟其它人不一樣的地方就是，他能夠用 AI 即興產生我們需要的背景音樂，不論各種情境、曲風、主題、樂器、長度等，通通可以依照個人需求設定，不到幾秒鐘的時間，就能產生免費音樂素材，推薦各位朋友一定要收下這個酷東西！cchound 免費音樂素材庫也是我常用的音樂素材庫，個人、商業使用 100% 免費，一起推薦給大家。

Mubert Render

進入 Mubert Render 首頁後，在左上角挑選符合自己需求的音樂，有不同的情境、曲風、主題、樂器等，每個大分類下面還有子分類，既詳細又豐富不怕找不到。

好聽的背景音樂

點擊進分類後，就可以看到所有的歌曲啦。點擊可以預覽播放，預覽播放會有浮水印音效，按下載後就不會有囉。

熱門背景音樂

剛剛提到 Mubert Render 的 AI 產生音樂，可以頁面上方看到，一樣選擇好自己需要的曲風、情境，右邊輸入我們需要的音樂長度之後，按下 Generate Track 就會立即產生。

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過沒多久後，音樂就完成囉，你可以一直重複這個步驟，直到找到自己喜愛的音樂為止。

免費背景音樂

按下右邊的下載鍵，選擇 Single Purchase 裡面的 Attribute 即可免費下載 MP3 檔，下載前必須登入會員，登入後就可以在「My generated trakcs」裡面找到歌曲下載處囉，要記得免費下載的方案，必須要標住作品來源才可以免費使用唷，連結放在下面，非常推薦各位收下！

傳送門：Mubert Render

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# CEDICT Sat Oct 23 20:57:40 2004; Copyright 2004; -*- coding: cn-big5 -*- 呵 [a1] /(phonetic particle)/ 啊 [a1] /(interj.)/ah/ 阿 [a1] /an initial particle/prefix ...