BentenSound 免費音樂素材，豐富影片背景音樂下載

2019-07-27 06:07:38 9M87

Bentensound

YouTube 的免費音樂素材庫聽膩了嗎？今天來跟大家分享款「BentenSound」免費音樂素材庫，它是一個去中心化的平台，提供音樂家能曝光自己的音樂，在這個平台上的音樂，可免費讓大家下載使用，不需登入、不須註冊、不怕在跟別人撞背景音樂，如果你正在尋找 YouTube 影片的配樂，趕快來這個 BentenSound 音樂素材庫挖寶吧！更多音樂素材可以參考：Sample Focus 免費音效素材下載，提供多種樂器音效，個人、商業用途免費使用

免費音樂素材

△ BentenSound 首頁非常簡潔，只有一張圖片加上幾行字，雖然有個 Login 按鈕，但是其實不需要登入就可以探索＋下載音樂，那要如何搜尋音樂呢？

免費音樂素材

△ 繼續往下滑，就可以看到音樂不斷的載入啦，只是因為網站剛推出，目前載入速度可能比較慢一些，也沒有搜尋、分類的功能，一切都比較陽春，或許後期會再慢慢改善。

YouTube影片配樂下載

△ 點擊音樂封面縮圖可以預覽播放，試聽看看是否符合你的影片風格，只是試聽要等待的時間更長，大家可能要有耐心一點啦 XD 若想要下載的話，可以點擊時間軸最右邊的下載圖示，音樂就會立馬下載到電腦中囉，而愛心是類似臉書按讚的功能，對於創作者來說是一種鼓勵。

免費影片配樂

△ 雖然說是免費提供大家下載使用，還是有抖內的功能，如果覺得這段音樂對你的影片有幫助，或是想要給創作者一些實質的鼓勵，點進音樂名稱後，就可以看到美金 1 元、5 元、10 元的捐款按鈕，雖然金額不大，但是對創作者來說，卻能得到滿滿的鼓勵喔！

Bentensound

△ 再更進階一些，在捐款頁面點擊上面的連結，可以看到同一位創作者得其他音樂作品，如果剛好曲風是你喜愛的，或者風格都很符合你的需求，那就恭喜你啦！對的背景音樂不好找，音樂素材庫可以說是越多越好，所以存在瀏覽器書籤裡吧！

BentenSound 免費音樂素材：https://bentensound.com/

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