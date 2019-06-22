電腦如何不同步檔案使用 Google Drive？GDocsDrive 像檔案總管般存取檔案

2019-06-22 01:46:07 哇哇

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

Google Drive、Dropbox、OneDrive 都是大家常用的雲端空間，相同之處就是都有電腦檔案同步軟體，讓你的資料在雲端與電腦都有一份，這的確是很方便的應用，但是相對的他會佔據你電腦中的空間，要如何在電腦上不佔空間的使用 Google Drive 呢？GDocsDrive 或許是個不錯的解決方案，它可以讓你如同檔案總管般的使用 Google Drive 存取雲端檔案，卻不會佔據你的硬碟空間，如果你也是這樣需求的使用者，這款工具的費用是 29.99 美金，不過現在限時免費，要不要趕快拿下看你自己囉！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/gdocsdrive-2/

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 從活動頁面中點選 Download Now GDocsDrive3.1 就可以下載一個壓縮檔案，壓縮檔案內包含有安裝檔案與序號，也可以直接到文末下載免安裝版來使用。

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 開啟軟體後點選 Enter license Key。

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 輸入活動取得的序號，然後點選 License 來啟動。

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 啟動成功就會看到以上視窗。

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 啟用軟體會需要登入 Google 帳號。

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 需要存取 Google Drive 的權限，不然怎麼使用這款工具呢？

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 開啟後就可以看到所有 Google Drive 的檔案，介面就很類似於檔案總管，而且有很方便的捷徑，可以讀取最近 100 個存取的檔案、別人分享給我的檔案與打星號的檔案。

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 可以直接從線上開啟檔案，或是從電腦中的軟體開啟檔案，下載檔案、上傳檔案、上傳資料夾等等功能都可以，基本上使用上除了是英文介面之外，是沒有什麼難度的。

GDocsDrive 不用同步工具使用 Google Drive

△ 我覺得還很方便的是可以自動區分 Google 文件、試算表與簡報，這樣存取雲端的文件也會更加方便。

https://www.gdocsdrive.com/index.html

免安裝版：
GDocsDrive 3.1.7z（GOOGLE下載）
GDocsDrive 3.1.7z（1DRV下載）
GDocsDrive 3.1.7z（MEDIAFIRE下載）
GDocsDrive 3.1.7z（本站下載）
檔案大小：1.01 MB

安裝版：
GDocsDrive 3.1.zip（GOOGLE下載）
GDocsDrive 3.1.zip（1DRV下載）
GDocsDrive 3.1.zip（MEDIAFIRE下載）
GDocsDrive 3.1.zip（本站下載）
檔案大小：7.78 MB

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