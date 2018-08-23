現上雲端儲存空間如此多，Google Drive、Dropbox、OneDrive、Trello 等，檔案七零八落，公司團隊習慣用 Dropbox 同步檔案，個人卻喜歡用 Google Drive 備份，到頭來要找資料的時候，卻怎麼找都找不到？今天分享的線上工具 FYI，正可以協助我們整合所有的雲端儲存空間，以後再也不需要大海撈針，一個頁面就整合了常見的雲端儲存空間包含：Google Drive、Windows、Dropbox、Slack、OneDrive、Dropbox Paper、GitHubGist、box、asana 及 Trello，將所有的檔案直接整合在一個頁面裡，這樣找起來就容易許多啦！
FYI 雲端空間整合服務：https://usefyi.com/
△ 接著允許 FYI 存取權限
△ 選擇自己常用的雲端儲存空間並整合，這邊大家要回想一下自己的帳號密碼，畢竟部會每個帳密都設定一樣的吧，如果是的話也太危險啦！免費帳戶是 5 個，我想大概夠用了吧，台灣人常用的 Google Drive、Trello、Dropbox、OneDrive 算一算還不到五個呢！
△ 選定整合的雲端服務後，登入 FYI 頁面時要等待大約 5 分鐘的時間，讓它跑一下檔案，跑完後就可以在這個頁面輕鬆找到自己散落各地的重要資料啦，最上方有個搜尋欄位，我個人覺得直接在上方搜尋非常方便，一鍵搜尋所有雲端硬碟的資料，因為每個雲端硬碟的空間大小都不太一致，也不曉得檔案散落在何處，用 FYI 尋找檔案，可以說是大大增加了搜尋的效率啊！
△ 找到檔案後，直接點擊就會開啟來源頁面，以上圖為例，點擊 Google Drive 檔案，就會直接在 Google Drive 開啟，連登入也省下來啦~
△ 另外也可以直接在 FYI 增加 Google 文件！整合的相當完整阿~
△ 另外 FYI 也提供了 Chrome 擴充元件，點擊可以快速開啟 FYI 頁面，算是提供給常用的人一個方便，但是這個功能可以直接用加入書籤取代，因此我認為直接把 FYI 加入書籤就可以啦，FYI 最方便的是 Windows、Mac 系統通通可以使用，沒有系統上的限制，FYI 能協助我們在搜尋檔案時，省下更多時間，再增加工作效率的小小一環，給了我們一個神助攻啊！
FYI 雲端空間整合服務：https://usefyi.com/
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