Android 手機管理工具用哪款？今天要與大家介紹 AirDroid 這一款！iOS 手機管理工具大家透過 iTunes 或是第三方的 iTools；不過 Android 手機 Google 好像沒有給我們一統天下的工具，我也只知道 iTools 也可以管理，不過我很少去用，而 AirDroid 是一套可以在電腦與雲端管理 Android 手機的工具，網路雲端版本功能更是強大，甚至在手機黑屏之下都能開啟手機相機，前後鏡頭都可以遠端直接看，不得不說是一款自用都很可怕的管理工具！

△ 安裝版正常安裝，免安裝版也可以使用，可以到文末下載。

AirDroid 電腦版使用介紹

△ AirDroid 最大的缺點就是需要帳號才能使用，因為我知道大家都不喜歡註冊太多帳號，不過因為軟體設計架構的因素，不得不使用帳號來管理手機，因為可以透過網路來存取手機，使用帳號當然安全性也會比較高，若想要試試看這款工具的話，就註冊一下帳號吧！

△ 先看看有哪些基本功能，首先就是電腦和手機間的檔案傳輸，不用透過傳輸線，透過網路就可以了！

△ 手機畫面投放到電腦的螢幕，並且可以透過滑鼠來操作手機。

△ 手機上一定也要安裝 AirDroid 的 APP，這是必要的！AirDroid 安裝：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=zh_TW

△ 簡單快速的完成帳號註冊，註冊後就來先登入電腦版看看吧！

△ 必須先綁定裝置後才能開始使用，所以第一個步驟就是綁定自己的手機。當然你要綁定要查勤的手機也是可以啦～稍嫌犯規了點，不過你也是得拿到手機才有辦法設定。

△ AirDroid 的帳號權限大概分為免費版、解鎖版與高級版，免費版與解鎖版只能綁定兩支手機，解鎖版只要透過推薦功能就可以啟用，多了遠程相機、小偷拍照以及去廣告的功能，遠端的傳輸量也有差異，高級版本就在功能上幾乎就沒有限制，不同版本比較可以參考上圖。

△ 在手機上安裝完成 AirDroid APP 之後，登入帳號之後就可以綁定手機了！

△ 裝置綁定之後，電腦可以收到手機上的任何通知，不過要先開啟通知的權限，從 APP 中的工具箱中進入桌面通知，立即開啟後啟用 AirDroid 桌面通知服務，以後就可以從電腦收到手機上的通知，不過我個人不建議開啟，可能是因為我手機通知太多了，從電腦一直跳出來有點煩 XD。

△ 檔案交換的方式很特別，是透過對話的方式進行，手機與電腦間的對話，就能方便的傳輸檔案，也快速傳送螢幕截圖，若是常常在手機與電腦交換檔案的話，這的確是非常快速的一種方法。

△ AirMirror 可以從電腦操控手機，AirIME 可以電腦當成手機的鍵盤，輸入更快速！

△ 透過電腦來打字輸入到手機，設定方式比較麻煩一點，我就跳過測試了.......因為我覺得這樣使用的機會很低。

△ 備份手機相簿的功能是必要的，不過我覺得還是透過傳輸線備份會比較快。

△ 從電腦上收到手機上的訊息。

△ 直接查看手機簡訊。

△ 直接查看通話紀錄。

△ 發送信件算是個額外功能，跟手機管理似乎關係不大，可以發送比較大的附件檔案，不擔心因為檔案太龐大而無法寄出，或是別人無法收件的困擾。

△ 發信測試，一次加入超級超級多的圖片原始檔案，之後送出。

△ 收到信件時其實說穿了是一個連結，等於是說你剛剛所傳的附件並不是直接寄到信箱裡，而是傳送到他們的雲端空間，收件者開啟信件時可以看到有哪些檔案內容，不過不管你點選哪一個檔案，都是連到一個相同的指定連結。

△ 之後再從另外一個空間來下載檔案，這功能是還不錯，但是與 Android 手機管理沒什麼關係，而且這功能是電腦版才有，若是手機上有的話就非常不錯。

△ 基本的設定包含有接收檔案、螢幕截圖、相簿備份的儲存路徑等。

△ 通知設定可以開啟勿擾模式，或是全屏時開啟勿擾模式，通知是否要有聲音提醒、顯示通知數量、是否關閉通知視窗、自動關閉通知的秒數設定等。

AirDroid 網頁版使用介紹

△ 網頁版的使用功能更加豐富，介面上就非常像是一台電腦，擁有的功能有訊息、應用程式管理、檔案總管、看照片、聽音樂、鈴聲、看影片、通話紀錄、聯絡人、螢幕截圖、相機、尋找手機等功能，而且有繁體中文介面，我想應該可以非常順利的上手使用。

不管是電腦版或是網頁版，都可透過網路來連線，沒有限定電腦與手機要在同一個區域網路下，不過在 Wi-Fi 網路環境下傳輸品質會比較好，若是在行動網路的狀態，一些功能會連很久很慢，其實這也是頗奇怪的一個問題，因為現在 4G 已經很快了，而且網路品質也很好，但是網頁版就是會要求手機最好是在 Wi-Fi 連線下才會有較好的傳輸品質。

△ 應用程式管理功能，可以移除程式，或是透過網頁來安裝 apk 檔案。

△ 檔案管理功能，透過網頁版可以將手機裡面的檔案看光光。

△ 看照片也有預覽的縮圖，能瀏覽不同相簿的圖片。

△ 可以聽音樂，若是手機裡面剛好沒有音樂，也可以直接上傳，真是超方便的。

△ 當然看手機裡面的影片也沒有問題唷！

△ 透過網頁版查看通話紀錄。

△ 查看聯絡人資訊。

△ 螢幕畫面截圖功能，像我常常需要螢幕截圖畫面，從網頁操作就很方便。

△ 本文標題不是騙人的，手機在待機模式黑屏的時候，可以從網頁版直接開啟相機鏡頭，不管是前鏡頭或是主鏡頭都可以唷！！！有沒有覺得這功能很誇張啊！其實當開啟網頁版與手機連線時，手機會發出通知 AirDroid 已經連線，所以也不是真的是毫無預警，不過當你錯過 AirDroid 連線通知的話，就真的可以無預警的連到相機鏡頭。

△ 尋找手機功能進入前必須再輸入一次密碼，算是第二層保護，而手機也要從工具箱內啟用尋找手機功能，之後就可從地圖中找到手機，若是手機真的遺失，可以透過網頁來響鈴通知，而入侵者功能必須手機先設定密碼，當密碼輸入錯誤之後會從前鏡頭拍照，並且回傳 GPS 資訊。丟失模式可以遠端設定密碼，並且可以設定螢幕鎖定時的電話與訊息，若是別人撿到手機就可以打電話給你，算是遺失手機後的補救動作。清除功能應該就是清除手機資料，這功能就沒有測試了^^。

AirDroid 整體來說功能上應該是頗強的，不過所有資料交換都透過網路，若不是都在同個網路環境下，會有速度比較慢的感覺，若是能像 iTools 那樣管理手機我覺得會更棒，因為不用帳號還頗方便的。AirDroid 透過帳號與雲端雖然很方便，不過的確會有安全上的疑慮，因為沒有人敢跟你說百分之百安全，所以若手機有較多的隱私資料，使用前請三思^^，若只是覺得交換檔案很方便的話，那的確是無所謂！有需求的朋友自己玩玩看應該也很能很快的上手唷！

https://www.airdroid.com/

安裝版：

AirDroid Desktop Client 3.6.6.2.exe（AIRDROID下載）

AirDroid Desktop Client 3.6.6.2.exe（GOOGLE下載）

AirDroid Desktop Client 3.6.6.2.exe（1DRV下載）

AirDroid Desktop Client 3.6.6.2.exe（MEDIAFIRE下載）

AirDroid Desktop Client 3.6.6.2.exe（RAPIDGATOR下載）

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免安裝版：

AirDroid 3.6.6.2.7z（GOOGLE下載）

AirDroid 3.6.6.2.7z（1DRV下載）

AirDroid 3.6.6.2.7z（MEDIAFIRE下載）

AirDroid 3.6.6.2.7z（RAPIDGATOR下載）

AirDroid 3.6.6.2.7z（本站下載）

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