如何用手機當 PPT 簡報筆遙控電腦？小編最近發現一個非常非常好用的工具，Serverless Bluetooth Keyboard 是一款手機 App，不需要在電腦端安裝任何 App，就能夠模擬藍牙鍵盤、藍牙滑鼠的功能，一秒讓手機變身遙控器，如果你用電腦看 Netflix 或電影，躺在床上時就可以利用手機輕鬆暫停、播放，或是一秒讓手機變 PPT 簡報筆，輕鬆操控簡報不求人 ~ 趕快把這款超好用的 App 收下吧！你也可以參考：Mobizen 用電腦控制 Android 手機，並把手機畫面投影到電腦（Mac、Windows）

目前這款 Serverless Bluetooth Keyboard 只能夠在 Android 下載，載點幫大家準備好囉，到文章末就可以下載到啦。

下載完畢後，先點擊右下角的 + 號新增裝置，不論你是要連筆電還是桌機通通 OK，電腦不須再額外安裝任何 App，唯一的限制就是你的電腦必須要有藍牙。新增完畢後按下 USE THIS DEVICE 就可以開始用手機操作電腦啦 ~

實際操作的延遲感意外的低，用於簡報控制絕對是綽綽有餘 ~

滑鼠的體驗非常棒，不過鍵盤的部分址能夠輸入英文，目前沒有看到中文選項，因此若需要輸入中文的話，還是得依賴實體鍵盤。若你是老師、商務人士、講師，常常有簡報的需求，這款 App 安裝起來，簡報筆若臨時沒電或故障，也可以作為備用方案唷。

下載：

Serverless Bluetooth Keyboard（Google Play 下載）

