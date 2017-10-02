iTools 這款工具大家應該不陌生，應該是市場上最好用的 iOS 管理工具之一，默默也經到第三代了！iTools 1 也是現在的經典版，其實還是有有緩慢更新，功能上至今還是很實用；iTools 2 也曾與大家介紹過，主要是介面改善了很多，二來就是也支援了 Android 手機的管理；iTools 3 在介面上稍有更改，主要新增了清理、電源管理、免帳號快速安裝 APP、手機搬家、額外的備份還原等功能。
△ 新增體檢功能，其實說穿了只是垃圾清理。垃圾清理也可以參考 PhoneClean 這款 iOS 專用清理工具。
△ 可以刪除系統垃圾和暫存檔，若是系統空間不足時，刪除垃圾也是釋放空間的一種做法。
△ 軟體首頁的手機下方多了小小的工具列，可以直接擷取手機畫面，甚至新增了包含手機邊框的方式。
△ 電池管理也是新功能，可以看到充電狀態，甚至可以查看電池的衰減程度，原本的容量為 1430 mAh，而我的手機只剩下 1186 mAh，這也難怪續航力很差！
△ 下載中心變成獨立的小視窗，下載所有資源都會在這裡顯示，能下載那些東西呢？App Store 的應用程式、遊戲；音樂資源包含有酷狗音樂、酷我音樂、天天動聽與多米音樂；圖片資源包含愛壁紙與壁紙庫；影片資源包含有樂視網、56 視頻與音悅台。
△ 工具箱一覽
△ 手機搬家功能，若是要換新手機的話，就不用在那邊備份還原了！這個之後我會替大家測試，因為我的 iPhone 5 要去換新啦！
△ 備份功能額外獨立出來，與 iTunes 的備份已經區隔出來，等於說可以完全使用 iTools 的備份，支援備份照片、影片、聯絡人、應用程式、音樂與訊息，能設定要備份的目的地，就看大家比較信來哪一個囉？不過依然是可以讀取 iTunes 的備份來還原。
△ 透過 iTools 的備份來還原，除了支援 iOS 的使用外，Android 手機也能支援備份還原唷！
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