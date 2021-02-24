DMtrans Professional iOS 檔案管理工具，線上影音下載工具

你的 iPhone 用哪款軟體來管理檔案呢？用 iTunes 就太慢了，這次跟大家推薦的 DMtrans 是款實用的 iOS 檔案管理工具，常見的檔案管理包含有照片、音樂、影片、聯絡人、訊息與書籍等等，除此之外也內建了影音下載工具，可以下載常見的影音網站，包含有 Vimeo、YouTube、Instagram、Metcafe、Break、BBC 與 Dailymotion 的線上影片，可以說是一舉兩得的實用工具，而 DMtrans Professional for Windows 版本正在限時免費當中，有需求的朋友可以下載來使用唷！

DMtrans Professional iOS 檔案管理工具，線上影音下載工具

這次活動的序號是 JM3LZ-47PM1-RVWD3-1H8PH-FY45Z，請開燈領取！安裝板與免安裝版可以直接到文末下載，開啟軟體後在右上角點選 Activate 會跳出啟用視窗，貼上活動所取得的序號，之後點選 Activate 來啟動。

DMtrans Professional iOS 檔案管理工具，線上影音下載工具

△ 啟動成功後可以看到 Activation Succeeded 的視窗。

DMtrans Professional iOS 檔案管理工具，線上影音下載工具

△ 連線 iOS 就可以看到設備基本資訊，點開 Data Transfer 就可以檔案傳輸管理。

DMtrans Professional iOS 檔案管理工具，線上影音下載工具

△ 檔案管理包含有照片、音樂、影片、聯絡人、訊息與書籍等等，基本的檔案管理就不多介紹了！

DMtrans Professional iOS 檔案管理工具，線上影音下載工具

△ 音樂檔案可以很方便的新增與建立清單，操作上我覺得比 iTunes 方便很多！

DMtrans Professional iOS 檔案管理工具，線上影音下載工具

△ 附加的實用功能就是線上影音下載，包含有 Vimeo、YouTube、Instagram、Metcafe、Break、BBC 與 Dailymotion 的線上影片，貼上網址後就會自動下載成功囉！

https://www.donemax.com/ios-data-transfer/dmtrans-for-windows.html

免安裝版：
DMtrans Professional for Windows 1.0.7z（GOOGLE下載）
DMtrans Professional for Windows 1.0.7z（1DRV下載）
DMtrans Professional for Windows 1.0.7z（MEDIAFIRE下載）
DMtrans Professional for Windows 1.0.7z（RAPIDGATOR下載）
DMtrans Professional for Windows 1.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：77.64 MB

安裝版：
DMtrans Professional for Windows 1.0.exe（GOOGLE下載）
DMtrans Professional for Windows 1.0.exe（1DRV下載）
DMtrans Professional for Windows 1.0.exe（MEDIAFIRE下載）
DMtrans Professional for Windows 1.0.exe（RAPIDGATOR下載）
DMtrans Professional for Windows 1.0.exe（MEGA下載）
檔案大小：93.98 MB

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