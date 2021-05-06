Leawo Prof. DRM Music Converter

如何下載裡面的音樂？最近小編發現 Leawo Prof. DRM Music Converter 多功能 DRM 破解工具，目前正在進行母親節「限時免費」活動，使用者能夠刪除各式 DRM 保護的媒體，包含：iTunes 影片（電影，電視節目）、iTunes 音樂、Spotify 音樂、Audible 有聲書、電子書等...，並且能夠將它們轉換為無 DRM 保護的文件，如果你也是 iPhone 的使用者並且有下載 iTunes 音樂（Apple Music）的需求，可以藉此機會將這款工具收下唷（Windows 及 macOS 均支援）。非會員想下載 Spotify 音樂，這款 AudFree Spotify Music Converter 也滿推薦的。

  • 移除 iTunes 的 DRM 保護影片，包含：M4V 電影、電視節目及 MP4
  • 移除 M4B，AA，AAX 文件，及轉換任何 Audible AA，AAX 文件為 MP3
  • 轉換 iTunes DRM 保護的 M4P 和非 DRM 的 iTunes M4A 音樂為 MP3
  • 刪除 DRM 保護的 Spotify 音樂，並轉換為通用的音樂格式
  • 轉換 DRM 保護的電子書（Kindle、Kobo、Adobe）為無 DRM 的 EPUB、MOBI、AZW3、TXT 等格式
  • 100% 保留原始音軌、字幕、音樂 ID 標簽
  • 當從 iTunes 刪除 DRM 影片時，保持 AC3 杜比 5.1 環繞音效

移除 DRM 保護

首先進入 Leawo Prof. DRM Music Converter 活動頁面，網頁跳出的訊息表示要按讚粉專才能繼續，這邊大家就自己看是否要幫忙按個讚，因為點進去之後，回到這個網頁就能繼續領取序號，似乎也不必真的按讚。

下載 iTunes 音樂

這次領取的序號是一年份，輸入姓名、Email 點選右邊 Get it Now 即可領取。

Leawo Prof. DRM Music Converter

點擊後就可以看到軟體序號及下載位置囉，各位也可以到文章後方下載。

移除 Spotify DRM 保護

下載之後進行安裝，安裝過程就不多說明啦，相信大家都比我還熟悉。

Leawo Prof. DRM Music Converter

安裝之後點擊頂端的「鑰匙圖示」貼上剛剛的序號按下右邊的箭頭啟用。

drm破解教學

看到下方的 Music 選項狀態變更為「已註冊」就代表啟用成功啦！

DRM保護移除軟體

Leawo Prof. DRM Music Converter 是一款多功能的 DRM 突破工具，這次的限免只提供眾多功能的其中一種：Music，也就是去除 Apple Music、iTunes 影片及音樂，想要解鎖其它服務就得自己購買囉，目前剛好有母親節優惠。

Leawo Prof. DRM Music Converter

開啟 iTunes 之後，將要移除 DRM 的音樂拖移到 Leawo Prof. DRM Music Converter 就可以啦，目前官方沒有說明什麼時候會結束限免活動，有看到的話就先收下來吧～

https://www.leawo.org/tunescopy/

傳送門：Leawo Prof. DRM Music Converter 限時免費活動頁面

下載：
Leawo Prof. DRM Music Converter ( Windows 下載 )
Leawo Prof. DRM Music Converter ( macOS 下載 )

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