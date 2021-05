如何下載裡面的音樂?最近小編發現 Leawo Prof. DRM Music Converter 多功能 DRM 破解工具,目前正在進行母親節「限時免費」活動,使用者能夠刪除各式 DRM 保護的媒體,包含:iTunes 影片(電影,電視節目)、iTunes 音樂、Spotify 音樂、Audible 有聲書、電子書等...,並且能夠將它們轉換為無 DRM 保護的文件,如果你也是 iPhone 的使用者並且有下載 iTunes 音樂(Apple Music)的需求,可以藉此機會將這款工具收下唷(Windows 及 macOS 均支援)。非會員想下載 Spotify 音樂,這款 AudFree Spotify Music Converter 也滿推薦的。

移除 iTunes 的 DRM 保護影片,包含:M4V 電影、電視節目及 MP4

移除 M4B,AA,AAX 文件,及轉換任何 Audible AA,AAX 文件為 MP3

轉換 iTunes DRM 保護的 M4P 和非 DRM 的 iTunes M4A 音樂為 MP3

刪除 DRM 保護的 Spotify 音樂,並轉換為通用的音樂格式

轉換 DRM 保護的電子書(Kindle、Kobo、Adobe)為無 DRM 的 EPUB、MOBI、AZW3、TXT 等格式

100% 保留原始音軌、字幕、音樂 ID 標簽

當從 iTunes 刪除 DRM 影片時,保持 AC3 杜比 5.1 環繞音效

首先進入 Leawo Prof. DRM Music Converter 活動頁面,網頁跳出的訊息表示要按讚粉專才能繼續,這邊大家就自己看是否要幫忙按個讚,因為點進去之後,回到這個網頁就能繼續領取序號,似乎也不必真的按讚。

這次領取的序號是一年份,輸入姓名、Email 點選右邊 Get it Now 即可領取。

點擊後就可以看到軟體序號及下載位置囉,各位也可以到文章後方下載。

下載之後進行安裝,安裝過程就不多說明啦,相信大家都比我還熟悉。

安裝之後點擊頂端的「鑰匙圖示」貼上剛剛的序號按下右邊的箭頭啟用。

看到下方的 Music 選項狀態變更為「已註冊」就代表啟用成功啦!

Leawo Prof. DRM Music Converter 是一款多功能的 DRM 突破工具,這次的限免只提供眾多功能的其中一種:Music,也就是去除 Apple Music、iTunes 影片及音樂,想要解鎖其它服務就得自己購買囉,目前剛好有母親節優惠。

開啟 iTunes 之後,將要移除 DRM 的音樂拖移到 Leawo Prof. DRM Music Converter 就可以啦,目前官方沒有說明什麼時候會結束限免活動,有看到的話就先收下來吧~

下載:

Leawo Prof. DRM Music Converter ( Windows 下載 )

Leawo Prof. DRM Music Converter ( macOS 下載 )