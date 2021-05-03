免費備份空間

Google 雲端硬碟只有 15GB 不夠用？有沒有什麼替代方案呢？因應 Google 最新政策，教育版帳號也中鏢，相簿即將取消無限免費空間，最近小編發現 TeraBox 免費雲端空間，主要註冊帳號就「免費提供 1TB 儲存空間」，而且支援手機自動備份照片、文件、資料等功能，正在尋找替代的雲端空間可以試試看 TeraBox，其實他就是我們之前介紹 Dubox 的前身。

免費備份空間

目前 TeraBox 能夠在 Google Play 及 App Store 下載，下載之後點擊 Agree 同意使用條款。

免費雲端相簿

由於是雲端硬碟，牽涉到資料儲存，因此需要註冊一組帳號密碼才可以使用，也可以用 Google、Facebook 快速登入，不放心的朋友也可以用 Email 快速註冊一個，註冊完成後進入 Email 點擊驗證連結就完成開通囉。

免費雲端App

進入 TeraBox 主頁面可以發現介面其實與 Google Drive 滿像的，按下左側能夠看到有 1TB 空間能夠使用。

雲端相簿推薦

註冊並登入 TeraBox 後，App 也會詢問是否要「自動備份」照片、檔案，大家可以自行決定，上傳完畢後點開檔案就可以在下方看到「分享按鍵」。

Google相簿容量

點擊後點選下方的 Share links 就可以透過連結分享給朋友啦！還可以設定連結的期限， 一般免費空間 7 天就會失效，很少有「永久」有效的，TeraBox 剛好有「永久」保存的功能，非常適合有長期分享檔案需求的朋友。

TeraBox

下載者不需要安裝 App，點開分享連結就可以下載檔案啦～iPhone、Android 使用者都能用，而且 1TB 用來存照片基本上「非常夠用」，載點準備在下方有需要的朋友請自行下載囉～

下載：
TeraBox（Google Play 下載）
TeraBox（App Store 下載）

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