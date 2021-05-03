手機有好用的去背 App 嗎？最近小編發現一款還不錯的去背 App「P 圖大師」Picskit，能夠一鍵輕鬆幫圖片去背，除了移除照片背景外，它還是一款可以自動組合照片、拼貼照片、人臉修圖、幫照片上文字的 App，基本上只要是編輯照片的需求通通可以辦到，可以想像成手機版的 PhotoShop，若你經常有編輯照片的需求，這款 App 可以先下載起來囉。另一款 Magic Eraser 也是許多網友都推薦的去背 App，有需求的人可以比較一下哪一款比較適合自己囉。

目前 Picskit 可以在 App Store 及 Google Play 免費下載，這裡小編就用 Android 版本來作為示範。

開啟 P 圖大師 Picskit 之後，點擊左上方的「剪刀摳圖」就可以進入照片去背的功能囉，選擇你想要進行去背的照片來進入下一步。當然它還有橡皮擦、藝術濾鏡、拼圖、文字、撥色、調節、剪裁、故障風格、雙重曝光、筆刷等功能，這些就留給大家自己試試看，小編先以「照片去背」功能來示範。

照片不一定是人物，也有可能是物體、商品，因此我們可以大該描繪一下要去背的輪廓，之後按下下一步，App 就會進行去背處理囉，如果 App 判斷失誤把照片中的主體部分移除或沒有除乾淨，可以點擊底部的恢復、擦除功能來調整，或是前一個步驟懶得手動描輪廓，在這個步驟點擊「智能」就能夠輕鬆一鍵去背。

去背完成後就可以輕鬆儲存透明背景照片到相簿裡面啦，連結替各位準備在下方，有需要的朋友趕快取得吧。

下載：

P 圖大師 Picskit Photo Editor（Google Play 下載）

P 圖大師 Picskit Photo Editor（App Store 下載）