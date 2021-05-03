Picskit Photo Editor

手機有好用的去背 App 嗎？最近小編發現一款還不錯的去背 App「P 圖大師」Picskit，能夠一鍵輕鬆幫圖片去背，除了移除照片背景外，它還是一款可以自動組合照片、拼貼照片、人臉修圖、幫照片上文字的 App，基本上只要是編輯照片的需求通通可以辦到，可以想像成手機版的 PhotoShop，若你經常有編輯照片的需求，這款 App 可以先下載起來囉。另一款 Magic Eraser 也是許多網友都推薦的去背 App，有需求的人可以比較一下哪一款比較適合自己囉。

手機修圖App

目前 Picskit 可以在 App Store 及 Google Play 免費下載，這裡小編就用 Android 版本來作為示範。

照片去背App

開啟 P 圖大師 Picskit 之後，點擊左上方的「剪刀摳圖」就可以進入照片去背的功能囉，選擇你想要進行去背的照片來進入下一步。當然它還有橡皮擦、藝術濾鏡、拼圖、文字、撥色、調節、剪裁、故障風格、雙重曝光、筆刷等功能，這些就留給大家自己試試看，小編先以「照片去背」功能來示範。

Picskit Photo Editor

照片不一定是人物，也有可能是物體、商品，因此我們可以大該描繪一下要去背的輪廓，之後按下下一步，App 就會進行去背處理囉，如果 App 判斷失誤把照片中的主體部分移除或沒有除乾淨，可以點擊底部的恢復、擦除功能來調整，或是前一個步驟懶得手動描輪廓，在這個步驟點擊「智能」就能夠輕鬆一鍵去背。

iphone內建去背

去背完成後就可以輕鬆儲存透明背景照片到相簿裡面啦，連結替各位準備在下方，有需要的朋友趕快取得吧。

下載：
P 圖大師 Picskit Photo Editor（Google Play 下載）
P 圖大師 Picskit Photo Editor（App Store 下載）

P 圖大師 Picskit Photo Editor 免費移除照片背景 App 一鍵智能去背 ( Android / iOS) 相關文章

訪客留言

P 圖大師 Picskit Photo Editor 免費移除照片背景 App 一鍵智能去背 ( Android / iOS) 參考資料

2020年最速去背傳說！三款實用設計工具推薦&amp;教學 - Medium
2020年5月17日 — 不過去背有額度上的限制，同時僅有預覽版大小，若需要原照片尺寸的去 ... 這是一個在iOS 上運作的去背App，目前只能夠在iPhone/iPad 上安裝 ... 三款實用設計工具推薦&amp;教學【Photoshop 也有一鍵去背？】 ... 並且我們也可以透過編輯工具將背景打模糊，做成假景深的效果，或是更換背景的圖片；同時如果去背&nbsp;...
【去背App推薦】2款免費手機移除背景軟體(Android、iOS) - 熊 ...
2020年2月16日 — 【去背App推薦】2款免費手機移除背景軟體(Android、iOS) ... 如果想要在手機上將照片、圖片去除不要的背景，過往需要使用電腦修圖軟體才有辦法 ... 裝置系統，首先先到Play商店或是App Store搜尋「Photoshop Mix」後下載。
【免費下載】PhotoCap 6.0繁中版，製作蒙太奇效果、大頭貼等，多功能影像修圖軟體 | 痞凱踏踏 | PKstep
之前有介紹過不少相片編輯軟體，除了有PhotoScape和線上Photoshop之外，今天要再推薦另一款PhotoCap免費的相片編輯美化程式，除了基本的去背修圖之外，還有製作月曆、大頭照、模板拼貼、蒙太奇、馬賽克等功能，若你正在找簡單好上手的影像處理程式的話，這是不錯的 ...
舊照片掃描器App《FilmBox》v1.3 MOD 可還原老舊照片並 ...
2021年2月21日 — FilmBox App 是一款舊照片掃描器，利用這款軟體可以幫助你在手機上還原老 ... P圖大師App《Picskit Photo Editor》v2.1.7 相片組合、人臉修圖，&nbsp;...
有推薦的線上修圖工具嗎？Polarr Photo Editor 最潑辣的修圖工具 | 綠色工廠
如果圖片修改好確定都沒問題了，就可以點擊 Polarr 網頁右上角的「下載」圖示將圖片存檔，在存檔介面中，可讓你選擇 JPG、PNG、TIFF 三種格式以及圖片品質來進行存檔。. 上圖就是小編最終完成的作品，小編知道自己沒有什麼美感與修圖的天分 XD，雖然 Polarr 功能看 ...
iOS 也能輕鬆去背！ Pixomatic app 修圖應用使用分享- 電腦王 ...
2018年3月17日 — 號稱可以帶來如同桌面般去背機能的iOS 應用《 Pixomatic photo editor 》，現已在App Store 上改為免費（有in-App 購買選項）。我們也很快逮到&nbsp;...
‎在App Store 上的「PicsArt美易- 照片&amp; 影片編輯」
2021年4月19日 — 下載「PicsArt美易- 照片&amp; 影片編輯」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上 ... PicsArt是所有手機軟件裡最好用的多功能照片和視頻編輯器！ ... 我們可以免費的使用它！ ... 使用令人印象深刻的背景橡皮擦： 裁剪照片然後擦除背景。 ... 地球日— 以獨特的方式慶祝地球日，使用全新貼紙、背景和模板快速開始編輯。
照片編輯App《Lumii》v1.203.57 MOD 調整圖片美化、特效濾 ...
2020年8月21日 — Lumii App 是一款強大的照片編輯器，透過這款手機應用程式可以幫助 ... 軟體介紹. 可透過各種特效及濾鏡或是多重曝光來製作出具有個人特色的照片。 ... 種色彩通道，專業RAW圖片編輯處理✦ 完全免費的高級HSL調節工具 ... P圖大師App《Picskit Photo Editor》v2.1.7 相片組合、人臉修圖，專業的照片編輯軟體.
印章製作軟體《圖符設計大師網路版》v5.0 功能強大的印章編輯工具（免安裝） - CHTLife
P圖大師App《Picskit Photo Editor》v2.1.7 相片組合、人臉修圖，專業的照片編輯軟體 2021-03-31 免費看日漫App《全是漫畫》 v1.0.5 可取代漫畫人的追漫神器 2021-03-29 追劇看影片App《ZY Player》 v2.5.3 免費電影、電視劇 (韓劇、美劇、陸劇) 2021-03-29 ...
‎在App Store 上的「Pixomatic - 去背工具、照片編輯與修圖」
下載「Pixomatic - 去背工具、照片編輯與修圖」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 ... 有了Pixomatic，您可學習如何像真正的專業人士般修圖。